https://tr.sputniknews.com/20220204/dolandiricilikta-mustehcen-fotograf-tuzagi-netlik-yoksa-sakin-tiklamayin-1053465906.html

Dolandırıcılıkta 'müstehcen fotoğraf' tuzağı: 'Netlik yoksa sakın tıklamayın'

Dolandırıcılıkta 'müstehcen fotoğraf' tuzağı: 'Netlik yoksa sakın tıklamayın'

İstanbul'da yaşayan Fevzi S., telefonuna gelen "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye" ifadelerinin yer aldığı SMS'e tıklayınca rehberindeki 900 kişiye de aynı... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T12:44+0300

2022-02-04T12:44+0300

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yaşam

telefon

telefon dolandırıcılığı

sms

virüs

uyarı

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İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 60 yaşındaki terzi Fevzi S.'nin cep telefonuna, 31 Ocak'ta "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye" ifadelerinin yer aldığı bğir SMS geldi. SMS'e tıklayan Fevzi S.'nin telefonu anında kapandı. Telefonunun bozulduğundan şüphelenen Fevzi S., hemen tamirciye gitti. Tamirden sonra açılan telefonuna gelen mesajları okuyan Fevzi S., rehberindeki 900 kişiye de, dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan bu SMS mesajının iletildiğini gördü. SMS mesajına tıklayanların aynı sorunu yaşadığını öğrenen Fevzi S., rehberindeki kişileri arayarak 'İnanmayın o SMS'leri ben atmadım' diye uyarmaya çalıştı. Dolandırıcıların bu yöntem ile SMS giden kişilerin hem dijital banka hesaplarını hem de sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.'Rehberimdeki 900 kişiye gitmiş'Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fevzi S., "Telefonuma link geldiğinde bilmeden üzerine tıkladım. Telefon bloke oldu, tamirciye götürdüm. Meğer ben linke tıkladıktan sonra aynı SMS, rehberimdeki 900 kişiye de gitmiş. Benimle birlikte SMS'e tıklayanların da telefonları kilitlendi. Telefonum açıldıktan kısa bir süre sonra mesajlar yağmaya başladı. Oğlum aradı ve neden böyle bir mesaj gönderdiğimi sordu. Mesajları görünce çok şaşırdım zaten şeker hastasıyım. Hemen sosyal medya hesaplarımı ve internet bankacılığımı bloke ettirdim. Çok kötü bir olay, inşallah başkasının başına gelmez, çok mağdur oldum" ifadelerini kullandı.'En çok kullandığımız platformlardan vurmaya çalışıyorlar'Özellikle pandemi döneminde dijital bir dönüşüm sürecinin yaşanıldığını belirten Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Yavuz Selim Yüksel ise, "Dikkat ederseniz telefonlarımıza ya da maillerimize bir ahlaksızlık yaptığımız ya da bir terör örgütüyle bağlantılı olduğumuza dair mesajlar gelmeye başladı. Bu durumda hakkınızda iddia edilen soruşturmayı görmek için sizi linklere yönlendiriyorlar. Sürekli problemli durumlar olduğunu belirterek, bizi en çok vakit geçirdiğimiz dijital platformlardan vurmaya çalışıyorlar" diye konuştu.Bu tür dolandırılma yöntemlerinin 'online avcılık' olduğunu dile getiren Yüksel, "Bu linklerle sizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Size gelen mesajda bir problem olduğunu ve bunu çözmenizi istiyorlar. Hakkınızda birtakım müstehcen fotoğrafların internette dağıldığını hesabınızdan birilerinin para istediğini söylüyorlar. Bu linke tıkladığınızda saldırganın kurmuş olduğu tuzağa düşüyorsunuz. Sizden aldıkları bilgilerle ya bir hesabınız çalınıyor ya da internet bankacılığınız ele geçirilmek için size uygulama yükletmeye çalışılıyor" dedi. Yüksel, Fevzi S.'ye gönderilen mesajda açık bir ifade olmadığını aktararak, şu uyarılarda bulundu: "Mesajlarda bir netlik yoksa ve şüpheleniyorsak kesinlikle o linke tıklamamak lazım. Tıklamadan önce düşünmek kuralını ihmal etmeyelim. Eğer bilinçli bir kullanıcı değilseniz, bilgilerinizi oraya girip saldırgana gönderiyorsunuz."'Genellikle hediye kazandınız mesajı geliyor'Daha önce Instagram hesabının çalınmaya çalışıldığını söyleyen Neval Turgut ise, "Önce hesabınız çalındı diye bir mesaj geldi, ekstra bilgiler talep ettiler. Tıklamadığımda bir sorun olmadı. Biraz bilgi aldığımda inanmamam gerektiğine karar verdim" dedi. Gamze Çakmak da, "Link gönderiyorlar ama kabul etmiyorum. Çünkü daha önce başıma geldi. Tıkladım ve hesabım çalındı. Yeni hesap açmak zorunda kaldım" diye konuştu. Ece Sayar ise, sosyal medya hesabına gelen linklere tıklamamaya dikkat ettiğini vurgulayarak, "Genellikle 'Hediye kazandınız' diye mesaj atıyorlar. Korkmuyorum ama yine bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu bildiğim için açmıyorum" şeklinde konuştu.

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telefon, telefon dolandırıcılığı, sms, virüs, uyarı