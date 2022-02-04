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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220204/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1053458509.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru 13.55 seviyelerinden işlem görürken, euro ise 15.53 TL. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T09:18+0300
2022-02-04T09:18+0300
2022-02-04T09:18+0300
ekonomi
dolar
euro
euro/tl
türk lirası
türkiye
ekonomi
dolar/tl
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Dolar, 4 Şubat 2022 sabahında 13.55 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5506 lira, satış fiyatı 13.5772 liradan işlem görüyor.Euro ise aynı dakikalarda 15.5395 lira alış fiyatı, 15.5877 liradan işlem görüyor.'Yukarı adım kuralı' yine geçerliBorsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 25 Ocak'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053415086.html
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dolar, euro, euro/tl, türk lirası, türkiye, ekonomi, dolar/tl
Dolar kuru bugün ne kadar? Abone ol
Dolar kuru 13.55 seviyelerinden işlem görürken, euro ise 15.53 TL.
Dolar, 4 Şubat 2022 sabahında 13.55 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5506 lira, satış fiyatı 13.5772 liradan işlem görüyor.
Euro ise aynı dakikalarda 15.5395 lira alış fiyatı, 15.5877 liradan işlem görüyor.
'Yukarı adım kuralı' yine geçerli
Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara,
25 Ocak'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.