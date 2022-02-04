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Dünya yazarı Oğuz: Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi
Dünya yazarı Oğuz: Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi
Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 93,53 üretici enflasyonu ve ENAG'ın bulduğu yüzde 114,17'lik enflasyon oranına ilişkin olarak... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T08:29+0300
2022-02-04T08:29+0300
ekonomi
şeref oğuz
dünya gazetesi
enflasyon
hiper enflasyon
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Oğuz, geçen yıl, yıllık enflasyon olarak bulunan oranların artık aylık olarak bulunduğuna dikkat çekerek "Görünen o ki enflasyon, başka doruklarda, başka iklimlerde şekilleniyor ve bu hiç iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.Enflasyonda tırmanışın süreceğini ifade eden Oğuz, hükümetin yeni ekonomi politikasına ilişkin şunları kaydetti:"Bu nasıl bir politikadır ki cari fazla diye yola çıkıyor, cari açık rekoru kırıyorsunuz. Bu nasıl stratejidir ki düşük faiz diye yola çıkıyor, 4 ayda 500 baz puan indiriyorsunuz ama kredi faizi ve diğerlerinde rekorlar kırıyorsunuz? Burada yolunda gitmeyen şeyler var. Hem de çok fazla şeyler…Düşük faiz yüksek kur stratejisi, kur korumalı mevduat desteği ve tüm yan tedbirlere rağmen enflasyonu bırak düşürmeyi, zıvanadan çıkardı ve 3 haneye doğru koşturdu. Kitleleri 'enflasyon daha da yükselir' algısına getiren bu 'strateji (!)' ekonomiye daha ne maliyetler yükleyecek, bilinmezYine de yılsonu benim tahminim; baz etkisi, yaz etkisi dahil; %80 civarında olacağıdır. Bu bile gerçekleşse, öpüp başına koy.
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şeref oğuz, dünya gazetesi, enflasyon, hiper enflasyon

Dünya yazarı Oğuz: Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi

08:29 04.02.2022
© REUTERS / Murad SezerPazar, alışveriş, tüketici
Pazar, alışveriş, tüketici - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 93,53 üretici enflasyonu ve ENAG'ın bulduğu yüzde 114,17'lik enflasyon oranına ilişkin olarak "Korktuğumuz hiperneflasyon başımıza geldi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Oğuz, geçen yıl, yıllık enflasyon olarak bulunan oranların artık aylık olarak bulunduğuna dikkat çekerek "Görünen o ki enflasyon, başka doruklarda, başka iklimlerde şekilleniyor ve bu hiç iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Enflasyonda tırmanışın süreceğini ifade eden Oğuz, hükümetin yeni ekonomi politikasına ilişkin şunları kaydetti:
"Bu nasıl bir politikadır ki cari fazla diye yola çıkıyor, cari açık rekoru kırıyorsunuz. Bu nasıl stratejidir ki düşük faiz diye yola çıkıyor, 4 ayda 500 baz puan indiriyorsunuz ama kredi faizi ve diğerlerinde rekorlar kırıyorsunuz? Burada yolunda gitmeyen şeyler var. Hem de çok fazla şeyler…
Düşük faiz yüksek kur stratejisi, kur korumalı mevduat desteği ve tüm yan tedbirlere rağmen enflasyonu bırak düşürmeyi, zıvanadan çıkardı ve 3 haneye doğru koşturdu. Kitleleri 'enflasyon daha da yükselir' algısına getiren bu 'strateji (!)' ekonomiye daha ne maliyetler yükleyecek, bilinmez
Yine de yılsonu benim tahminim; baz etkisi, yaz etkisi dahil; %80 civarında olacağıdır. Bu bile gerçekleşse, öpüp başına koy.
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