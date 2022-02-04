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https://tr.sputniknews.com/20220204/duzcede-kaucuk-fabrikasinda-yangin-1053487769.html
Düzce'de kauçuk fabrikasında yangın
Düzce'de kauçuk fabrikasında yangın
Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T21:31+0300
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türkiye
düzce
kauçuk
fabrika
yangın
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Düzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtıBeyköy beldesinde bulunan 1. OSB 8. Sokak'taki kauçuk fabrikasının üretim bandında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İşçilerin çabasına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Dumandan etkilenen işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın fabrikada hasara yol açtı.Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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düzce, kauçuk, fabrika, yangın

Düzce'de kauçuk fabrikasında yangın

21:31 04.02.2022
© İHA / ENES BEKTAŞ - SELÇUK AKYOLDüzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
Düzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA / ENES BEKTAŞ - SELÇUK AKYOL
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Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Düzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
Beyköy beldesinde bulunan 1. OSB 8. Sokak'taki kauçuk fabrikasının üretim bandında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin çabasına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Dumandan etkilenen işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın fabrikada hasara yol açtı.
Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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