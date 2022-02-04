https://tr.sputniknews.com/20220204/dwnin-yayininin-yasaklanmasi-icin-kabul-edilemez-diyen-alman-bakanin-sozlerine-rusyadan-yanit-1053455462.html
DW’nin yayınının yasaklanması için 'Kabul edilemez' diyen Alman bakanın sözlerine Rusya’dan yanıt
DW’nin yayınının yasaklanması için 'Kabul edilemez' diyen Alman bakanın sözlerine Rusya’dan yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus RT televizyonunun yayınlarının Almanya’da yasaklanmasına Moskova’nın Deutsche Welle’nin (DW) yayınlarına... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T03:33+0300
2022-02-04T03:33+0300
2022-02-04T03:33+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Russia Today (RT) yayınlarının Almanya’da yasaklanması üzerine Moskova’nın Deutsche Welle’nin (DW) yayınlarına sonlandırma kararı almasına Almanya Kültür Bakanı′nın ‘Kabul edilemez’ tepkisine, çifte standartları ima eden ‘BuFarklı’ hashtagini kullanarak karşılık verdi.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, “Almanya Kültür ve Medya İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Deutsche Welle’nin Rusya’daki yayınlarının yasaklanmasını kabul edilemez bulmuş #BuFarklı” ifadelerini kullandı.Alman Gazeteciler Birliği’nin hükümete yaptığı başvuru hakkında: Bu çok komikZaharova, ayrıca Alman Gazeteciler Birliği’nin hükümete Rusya’nın Deutsche Welle'ye yönelik önlemlerine karşı çıkma talebini ‘komik’ olarak tanımladı.Zaharova, “Bu çok komik. Çünkü: Alman Gazeteciler Birliği, RT DE'nin çalışmalarının sınırlandırılmasını herkesten daha yüksek sesle talep etti. Alman hükümeti sürekli olarak RT DE'nin engellenmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı ve bu alandaki kamu hukuku düzenlemesine işaret ederek durumdan elinden geldiğince uzaklaştı" dedi.Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’ta itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamıştı.Bunun üzerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını açıkladı. Deutsche Welle’nin Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Deutsche Welle’nin Rusya’da yabancı ajan olarak tanınmasının değerlendirilmesi sürecinin başlatılacağı da kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/dw-muhabirlerine-rusya-parlamentosuna-girisi-yasaklandi-1053451166.html
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DW’nin yayınının yasaklanması için 'Kabul edilemez' diyen Alman bakanın sözlerine Rusya’dan yanıt
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus RT televizyonunun yayınlarının Almanya’da yasaklanmasına Moskova’nın Deutsche Welle’nin (DW) yayınlarına sonlandırma kararı alarak karşılık vermesine Berlin’in gösterdiği tepkiyi, çifte standartları ima eden ‘BuFarklı’ hashtagini kullanarak yanıtladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Russia Today (RT) yayınlarının Almanya’da yasaklanması üzerine Moskova’nın Deutsche Welle’nin (DW) yayınlarına sonlandırma kararı almasına Almanya Kültür Bakanı′nın ‘Kabul edilemez’ tepkisine, çifte standartları ima eden ‘BuFarklı’ hashtagini kullanarak karşılık verdi.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, “Almanya Kültür ve Medya İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Deutsche Welle’nin Rusya’daki yayınlarının yasaklanmasını kabul edilemez bulmuş #BuFarklı” ifadelerini kullandı.
Alman Gazeteciler Birliği’nin hükümete yaptığı başvuru hakkında: Bu çok komik
Zaharova, ayrıca Alman Gazeteciler Birliği’nin hükümete Rusya’nın Deutsche Welle'ye yönelik önlemlerine karşı çıkma talebini ‘komik’ olarak tanımladı.
Zaharova, “Bu çok komik. Çünkü: Alman Gazeteciler Birliği, RT DE'nin çalışmalarının sınırlandırılmasını herkesten daha yüksek sesle talep etti. Alman hükümeti sürekli olarak RT DE'nin engellenmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı ve bu alandaki kamu hukuku düzenlemesine işaret ederek durumdan elinden geldiğince uzaklaştı" dedi.
Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’ta itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamıştı.
Bunun üzerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını açıkladı. Deutsche Welle’nin Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Deutsche Welle’nin Rusya’da yabancı ajan olarak tanınmasının değerlendirilmesi sürecinin başlatılacağı da kaydedildi.