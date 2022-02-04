Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220204/edirne-uzunkoprude-adalet-anitina-saldiri-duzenlendi-1053455042.html
Edirne Uzunköprü’deki 'Adalet Heykeli'ne saldırı düzenlendi
Edirne Uzunköprü’deki 'Adalet Heykeli'ne saldırı düzenlendi
Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Heykeli'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T02:45+0300
2022-02-04T02:52+0300
türkiye
heykel
edirne
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053454917_0:142:750:564_1920x0_80_0_0_b8926d12b64c7af3b5d54138ce5a37ef.jpg
Saat 00:10 civarında gerçekleşen saldırıda, Adalet Heykeli'nin yandığını gören vatandaşların itfaiye haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri heykeli söndürürken, güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Öte yandan olayın gerçekleştiği Adalet Meydanına gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, "Bu tür provokasyon eylemlerine gelmeyeceğiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil. Olayın faillerinin en kısa sürede yakalanarak, saldırdıkları adalete teslim edileceğine inanıyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/ataturk-anitini-halat-baglayip-yikmak-isteyen-2-kisi-gozaltina-alindi-1053420737.html
türkiye
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053454917_0:71:750:634_1920x0_80_0_0_a9c4de7fc117eabd1709d7ce4d84b647.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
heykel, edirne, saldırı

Edirne Uzunköprü’deki 'Adalet Heykeli'ne saldırı düzenlendi

02:45 04.02.2022 (güncellendi: 02:52 04.02.2022)
© İHA / BERKANT ŞÜKRÜ DOĞAN ULUDAĞ-AW535174Edirne'de Adalet Anıtı
Edirne'de Adalet Anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA / BERKANT ŞÜKRÜ DOĞAN ULUDAĞ-AW535174
Abone ol
Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Heykeli'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.
Saat 00:10 civarında gerçekleşen saldırıda, Adalet Heykeli'nin yandığını gören vatandaşların itfaiye haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri heykeli söndürürken, güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Öte yandan olayın gerçekleştiği Adalet Meydanına gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, "Bu tür provokasyon eylemlerine gelmeyeceğiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil. Olayın faillerinin en kısa sürede yakalanarak, saldırdıkları adalete teslim edileceğine inanıyoruz" dedi.
Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
TÜRKİYE
Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı
Dün, 11:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce