https://tr.sputniknews.com/20220204/edirne-uzunkoprude-adalet-anitina-saldiri-duzenlendi-1053455042.html

Edirne Uzunköprü’deki 'Adalet Heykeli'ne saldırı düzenlendi

Edirne Uzunköprü’deki 'Adalet Heykeli'ne saldırı düzenlendi

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Heykeli'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T02:45+0300

2022-02-04T02:45+0300

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türkiye

heykel

edirne

saldırı

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Saat 00:10 civarında gerçekleşen saldırıda, Adalet Heykeli'nin yandığını gören vatandaşların itfaiye haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri heykeli söndürürken, güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Öte yandan olayın gerçekleştiği Adalet Meydanına gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, "Bu tür provokasyon eylemlerine gelmeyeceğiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil. Olayın faillerinin en kısa sürede yakalanarak, saldırdıkları adalete teslim edileceğine inanıyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220203/ataturk-anitini-halat-baglayip-yikmak-isteyen-2-kisi-gozaltina-alindi-1053420737.html

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heykel, edirne, saldırı