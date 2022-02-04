https://tr.sputniknews.com/20220204/farkli-annelerden-en-cok-cocuk-sahibi-olan-unlu-sekizinci-bebegin-cinsiyetini-havadan-duyurdu-1053462933.html

Farklı kadınlardan en çok çocuk sahibi olan ünlü: Sekizinci bebeğin cinsiyetini havadan duyurdu

Farklı kadınlardan en çok çocuk sahibi olan ünlü: Sekizinci bebeğin cinsiyetini havadan duyurdu

Şov dünyasının farklı annelerden en çok çocuk sahibi olan ünlüsü olarak bilinen Nick Cannon, sekizinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü yıldız ve sevgilisi... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T11:49+0300

2022-02-04T11:49+0300

2022-02-04T11:52+0300

yaşam

nick cannon

bebek

anne

baba

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Eski eşi Mariah Carey'den Moroccan ve Monroe adında biri kız diğeri erkek ikizleri olan komedyen Nick Cannon, model sevgilisi Bre Tiesi'den sekizinci kez baba olmaya hazırlanıyor. 41 yaşındaki Nick Cannon ile sevgilisi Tiesi, doğacak bebeklerinin cinsiyetini de düzenledikleri bir partiyle açıkladı.Ne zamandır ilişkide oldukları bilinmese de Cannon ve Tiesi ikilinin, altı yıldır birbirlerini tanıdığı belirtildi. Tam adı Breana Tiesi olan Bre Tiesi, 2018 ile 2021 arasında Amerikan futbolu oyuncusu Johnny Manziel ile evliydi.Nick Cannon ile Bre Tiesi, cinsiyet açıklama partisi için tepeden tırnağa beyazlara büründü. İlk bebeğini bekleyen Treisi, giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir elbise giydi. Süsleme için de pembe, mavi, beyaz ve turuncu renkli balonlar kullanıldı. Sürpriz ise parti sırasında gökyüzünde süzülen bir helikopter aracılığıyla duyuruldu. Cannon ile Tiesi'nin bebeğinin erkek olacağı, bir helikopterden serpiştirilen mavi konfetiler aracılığıyla açıklandı.Cannon'ın geçen yılın son aylarında model Alyssa Scott ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Zen, henüz beş aylıkken beyin kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Cannon, bu acı haberi de kendi sunduğu TV programında gözyaşları içinde duyurmuştu. Sadece beş ay yaşayabilen Zen, Nick Cannon'un yedinci çocuğuydu.İkişer ikiz çocukları varÜnlü komedyen, geçen yılın haziran ayında, birbirine yakın zamanlarda farklı kadınlardan dünyaya gelen bebekleriyle konuşulmuştu. Cannon'ın bir süre birlikte olduğu DJ Abby De La Rosa, bu yıl haziran ayında Zion ve Zillion adını verdiği ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.Zion ve Zillion, Nick Cannon'ın sahip olduğu tek Ikizler değil. Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olmuştu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından bu yana Ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor.Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.Bir mevsimde dört kez baba olduNick Cannon, 2021 yılının yaz aylarında bir yıl içinde dört kez baba olmasıyla gündeme oturmuştu. Cannon, bu konu hakkında da kendi radyo programında konuşmuştu. O dönemde yedi çocuk babası olan Cannon, bu konuda bütün çocuklarına bilerek ve isteyerek sahip olduğunu açıklamıştı.'Hiçbiri kazara olmadı'Power 106 Los Angeles adlı radyo programında, çok çocuklu bir baba olmayı anlattı Nick Cannon. 40 yaşındaki Nick Cannon, çocuklarının annelerinin de en az kendisi kadar bu çocuklara sahip olmayı istediklerini söyledi. Cannon, çok sayıda çocuğu olmasından mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. Cannon "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" diye konuştu.'İstesem bir yıl içinde daha çok çocuğum da olurdu' Cannon, sosyal medyada, farklı kişilerden ardı ardına bebek sahibi olmasıyla ilgili yapılan sert eleştiriler hakkında da konuştu. Cannon, büyüyen ailesine yönelik bu nefretin farkında olduğunu da sözlerine ekledi. Nick Cannon, program sırasında "Eğer isteseydim bir yıl içinde daha çok çocuğum da olurdu, ama bunu istemedim" şeklinde şaşırtıcı sözler de sarf etti.'Tek bir kadınla olmak isteyeceğimi sanmıyorum'Nick Cannon, bu ilginç gelişmeler üzerine magazin basınının mansetlerinden de inmiyor. Geçmişte bir röportajında tek eşliliğe inanmadığını söyleyen Cannon'ın, son dönemde üç tane sevgilisi olduğu ileri sürülüyor. Nick Cannon, katıldığı bir sohbet yayınında "Bir daha sadece tek bir kadınla olmak isteyeceğimi sanmıyorum" diyerek bu konudaki görüşünü ifade etmişti.Nick Cannon'ın sekizinci bebeğinin dünyaya geleceğinin ortaya çıkmasından sonra gözler beş aylıkken hayata veda eden Zen'in annesi Alyssa Scott'a çevrildi. Cannon ile ilişkisinden dünyaya gelen ve çok kısa bir süre kucağına alabildiği oğlunu toprağa veren Scott, yeni bebek haberinden sonra bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bebeğinin acısını yaşayan genç kadın, kimseyi yargılamayacağını, herkese sevgi dolu gözlerle baktığını anlattı.Evlat acısı yaşayan genç kadın, Tanrı başta olmak üzere, annesi, babası, kız ve erkek kardeşleri tarafından sevgiyle kuşatıldığını anlattı. 28 yaşındaki Alyssa Scott, kaybettiği oğluna ithafen de "Seni seviyoruz Zen" diye seslendi.Nick Cannon, Mariah Carey'den boşandıktan sonra verdiği bir röportajda, ünlü şarkıcıyla tanışınca tek eşliliğe yöneldiğini belirtmişti. "Evliliğe inanmıyordum" diyen Cannon "O bana her ne söylese aynı fikirde olurdum. Eğer bana aya gitmek istediğini söylese bunu hemen kabul ederdim" diye konuşmuştu. Fakat görünüşe göre Mariah Carey'den boşandıktan sonra Nick Cannon yeniden çok eşliliğe yöneldi.

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nick cannon, bebek, anne, baba