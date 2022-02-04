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Gaziantep'te silahlı zanlı kuyumcuyu içeri girmeden soydu
Gaziantep'te silahlı zanlı kuyumcuyu içeri girmeden soydu
Gaziantep’te bir şahıs, kuyumcunun vitrin camını silah kabzasıyla kırdı ve yarım kilo altın çaldı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T09:34+0300
2022-02-04T09:34+0300
türkiye
soygun
altın
kuyumcu
gaziantep
hırsız
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Gaziantep'te kuyumcunun önüne otomobille gelen maskeli iki soyguncu kuyumcunun önünde bir el ateş ettikten sonra vitrin camını silah kabzasıyla kırdı. Camın kırılmasıyla büyük şok yaşayan kuyumcu Alican Bulut büyük şok yaşarken soyguncular vitrinde bulunan yarım kilo altını çaldı. Soyguncular altını alıp otomobile binerek olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu Bulut durumu polise bildirdi.Zanlılardan biri yakalandıYaşanan hırsızlık olayı sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu kuyumcu dükkanının vitrin camını silah kabzasıyla kırıp yarım kilo altın çalan silahlı soygunculardan biri yakalandı. Soyguncuların dükkan sahibiyle uzaktan akraba olduğu öğrenilirken, firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Ekipler firari olan diğer soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/kripto-para-kaybetti-kuyumcu-soydu-1053242771.html
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soygun, altın, kuyumcu, gaziantep, hırsız

Gaziantep'te silahlı zanlı kuyumcuyu içeri girmeden soydu

09:34 04.02.2022
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - SAİD VAKKAS YAĞCGaziantep'te silahlı zanlı kuyumcuyu içeri girmeden soydu
Gaziantep'te silahlı zanlı kuyumcuyu içeri girmeden soydu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - SAİD VAKKAS YAĞC
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Gaziantep’te bir şahıs, kuyumcunun vitrin camını silah kabzasıyla kırdı ve yarım kilo altın çaldı.
Gaziantep'te kuyumcunun önüne otomobille gelen maskeli iki soyguncu kuyumcunun önünde bir el ateş ettikten sonra vitrin camını silah kabzasıyla kırdı.
Camın kırılmasıyla büyük şok yaşayan kuyumcu Alican Bulut büyük şok yaşarken soyguncular vitrinde bulunan yarım kilo altını çaldı. Soyguncular altını alıp otomobile binerek olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu Bulut durumu polise bildirdi.

Zanlılardan biri yakalandı

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu kuyumcu dükkanının vitrin camını silah kabzasıyla kırıp yarım kilo altın çalan silahlı soygunculardan biri yakalandı. Soyguncuların dükkan sahibiyle uzaktan akraba olduğu öğrenilirken, firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Ekipler firari olan diğer soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kripto para kaybetti, kuyumcuyu soydu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
TÜRKİYE
Kripto para kaybetti, kuyumcu soydu
28 Ocak, 16:16
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