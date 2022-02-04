https://tr.sputniknews.com/20220204/gaziantepte-silahli-zanli-kuyumcuyu-iceri-girmeden-soydu-1053458782.html

Gaziantep'te silahlı zanlı kuyumcuyu içeri girmeden soydu

Gaziantep'te silahlı zanlı kuyumcuyu içeri girmeden soydu

Gaziantep’te bir şahıs, kuyumcunun vitrin camını silah kabzasıyla kırdı ve yarım kilo altın çaldı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T09:34+0300

2022-02-04T09:34+0300

2022-02-04T09:34+0300

türkiye

soygun

altın

kuyumcu

gaziantep

hırsız

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Gaziantep'te kuyumcunun önüne otomobille gelen maskeli iki soyguncu kuyumcunun önünde bir el ateş ettikten sonra vitrin camını silah kabzasıyla kırdı. Camın kırılmasıyla büyük şok yaşayan kuyumcu Alican Bulut büyük şok yaşarken soyguncular vitrinde bulunan yarım kilo altını çaldı. Soyguncular altını alıp otomobile binerek olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu Bulut durumu polise bildirdi.Zanlılardan biri yakalandıYaşanan hırsızlık olayı sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu kuyumcu dükkanının vitrin camını silah kabzasıyla kırıp yarım kilo altın çalan silahlı soygunculardan biri yakalandı. Soyguncuların dükkan sahibiyle uzaktan akraba olduğu öğrenilirken, firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Ekipler firari olan diğer soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220128/kripto-para-kaybetti-kuyumcu-soydu-1053242771.html

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soygun, altın, kuyumcu, gaziantep, hırsız