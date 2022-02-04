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https://tr.sputniknews.com/20220204/giresunsporun-yeni-transferi-jean-pyerre-kansere-yakalandi-sozlesmesi-feshedildi-1053480204.html
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre kansere yakalandı: Sözleşmesi feshedildi
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre kansere yakalandı: Sözleşmesi feshedildi
Giresunspor 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı yapılan ileri tetkikler sonucu testis kanserine yakalandığı öğrenilen Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T17:42+0300
2022-02-04T17:42+0300
türkiye
giresunspor
jean pyerre
kanser
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Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da, İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala Jean Pyerre ile ilgili bir gelişme yaşandı. Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre’in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. Bu gelişme üzerine Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Jean Pyerre:bu gelişmenin ardından Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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giresunspor, jean pyerre, kanser

Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre kansere yakalandı: Sözleşmesi feshedildi

17:42 04.02.2022
© MESUT ERDOĞAN-AW535172Jean Pyerre
Jean Pyerre - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© MESUT ERDOĞAN-AW535172
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Giresunspor 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı yapılan ileri tetkikler sonucu testis kanserine yakalandığı öğrenilen Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da, İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala Jean Pyerre ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre’in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi.
Bu gelişme üzerine Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Jean Pyerre:
bu gelişmenin ardından Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya'ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”
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