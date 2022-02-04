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Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'e kanser teşhisi konuldu
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'e kanser teşhisi konuldu
Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da, İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala çok önemli bir gelişme yaşandı. Yeni transfer Jean Pyerre'in sağlık... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T12:37+0300
2022-02-04T12:37+0300
spor
giresunspor
futbolcu
kanser
transfer
lig
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Giresunspor'un Brezilya takımı Gremio'dan transfer ettiği Jean Pyerre lig maçının başlamasına kısa bir süre kala yapılan sağlık kontrollerinde testis kanseri olduğu ortaya çıktı.Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre’in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
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giresunspor, futbolcu, kanser, transfer, lig

Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'e kanser teşhisi konuldu

12:37 04.02.2022
© İHA / MESUT ERDOĞANGiresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'e kanser teşhisi konuldu
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'e kanser teşhisi konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA / MESUT ERDOĞAN
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Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da, İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala çok önemli bir gelişme yaşandı. Yeni transfer Jean Pyerre'in sağlık kontrolleri sonrası testis kanseri olduğu ortaya çıktı.
Giresunspor'un Brezilya takımı Gremio'dan transfer ettiği Jean Pyerre lig maçının başlamasına kısa bir süre kala yapılan sağlık kontrollerinde testis kanseri olduğu ortaya çıktı.
Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre’in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
“Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya'ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”
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