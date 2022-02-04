https://tr.sputniknews.com/20220204/goklerden-gelen-dilekler-var-rus-kozmonotlar-pekindeki-sporculara-basarilar-diledi-1053466461.html

Göklerden gelen dilekler var: Rus kozmonotlar Pekin’deki sporculara başarılar diledi

Göklerden gelen dilekler var: Rus kozmonotlar Pekin’deki sporculara başarılar diledi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov, Çin’in başkenti Pekin’deki Kış Olimpiyat Oyunları’na katılan... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T12:58+0300

2022-02-04T12:58+0300

2022-02-04T12:58+0300

pekin

kış üniversite olimpiyatları

rusya

roscosmos

sporcu

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Rus uzay ajansı Roscosmos’un sitesindeki videoya göre Şkaplerov, “Çok yakında tüm dünya Pekin kışındaki spor savaşlarını nefesini tutmuş şekilde takip edecek, tezahürat yapacak ve destekledikleri sporcular için meraklanacak. Biz de bundan geri kalmayacak, sizleri destekleyeceğiz, performanslarınızı uzaydan, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan izleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Sporculara yeni zafer ve rekorlar dileyen Dubrov da, ekibin Rusya bayrağı ve marşı ile müsabakalara katılamayışından dolayı, “Kalplerinizde ülkelerimizin marşı çalsın. Bizler sizi yurda döndüğünüzde karşılanacağınız bayraklarla hatırlayacağız. İyi şanslar arkadaşlar” dedi. Bugün açılış töreni yapılacak Pekin Kış Olimpiyatları 20 Şubat’a kadar sürecek. Rus sporcuların Aralık 2022’ye kadar olimpiyatlar da dahil olmak üzere uluslararası spor müsabakalarına bayrakları ve marşları ile katılmasına izin verilmiyor. Bu nedenle sporcular 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi’nin kısaltması olan ROK adı altında performans sergileyecek.

https://tr.sputniknews.com/20220204/pekindeki-22-kis-olimpiyat-oyunlari-bugun-resmen-basliyor-1053458457.html

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pekin, kış üniversite olimpiyatları, rusya, roscosmos, sporcu, uluslararası uzay istasyonu (uui)