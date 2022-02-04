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https://tr.sputniknews.com/20220204/goldman-sachs-turkiyede-enflasyon-subat-ayinda-yuzde-50yi-asacak-1053451329.html
Goldman Sachs: Türkiye'de enflasyon şubat ayında yüzde 50'yi aşacak
Goldman Sachs: Türkiye'de enflasyon şubat ayında yüzde 50'yi aşacak
Goldman Sachs, Şubat ayında enflasyonun yüzde 50 seviyesini aşmasını ve yılın sonuna kadar bu seviyelerde kalmasını beklediklerini söyledi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-04T00:11+0300
ekonomi
goldman sachs
enflasyon
türkiye
murat unur
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamını açıklamasının ardından değerlendirme yapan Goldman Sachs, Şubat ayında enflasyonun yüzde 50'yi geçeceğini öngördü.Dünya'nın haberine göre Goldman Sachs analisti Murat Unur yayınladığı bilgilendirme notunda, "Şubat ayında enflasyonun yüzde 50'yi aşmasını ve yılın çok sonuna doğru keskin baz etkisi kendisini gösterene kadar bu oranın üzerinde kalmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.Goldman Sachs analisti, yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 54-56 civarında yatay seyir izlemesini beklediklerini ifade ederken, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 33 olarak ortaya koydu.Ocak ayında Türkiye'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/goldman-sachs-ilk-ceyrek-icin-turkiye-enflasyon-beklentisini-acikladi-1052405223.html
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goldman sachs, enflasyon, türkiye, murat unur

Goldman Sachs: Türkiye'de enflasyon şubat ayında yüzde 50'yi aşacak

00:13 04.02.2022
© AAmarket - alışveriş
market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Goldman Sachs, Şubat ayında enflasyonun yüzde 50 seviyesini aşmasını ve yılın sonuna kadar bu seviyelerde kalmasını beklediklerini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamını açıklamasının ardından değerlendirme yapan Goldman Sachs, Şubat ayında enflasyonun yüzde 50'yi geçeceğini öngördü.
Dünya'nın haberine göre Goldman Sachs analisti Murat Unur yayınladığı bilgilendirme notunda, "Şubat ayında enflasyonun yüzde 50'yi aşmasını ve yılın çok sonuna doğru keskin baz etkisi kendisini gösterene kadar bu oranın üzerinde kalmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.
Goldman Sachs analisti, yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 54-56 civarında yatay seyir izlemesini beklediklerini ifade ederken, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 33 olarak ortaya koydu.
Ocak ayında Türkiye'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 yükseldi.
Goldman Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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Goldman Sachs, ilk çeyrek için Türkiye enflasyon beklentisini açıkladı
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