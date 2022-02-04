https://tr.sputniknews.com/20220204/goldman-sachs-turkiyede-enflasyon-subat-ayinda-yuzde-50yi-asacak-1053451329.html

Goldman Sachs: Türkiye'de enflasyon şubat ayında yüzde 50'yi aşacak

Goldman Sachs: Türkiye'de enflasyon şubat ayında yüzde 50'yi aşacak

Goldman Sachs, Şubat ayında enflasyonun yüzde 50 seviyesini aşmasını ve yılın sonuna kadar bu seviyelerde kalmasını beklediklerini söyledi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T00:13+0300

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ekonomi

goldman sachs

enflasyon

türkiye

murat unur

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamını açıklamasının ardından değerlendirme yapan Goldman Sachs, Şubat ayında enflasyonun yüzde 50'yi geçeceğini öngördü.Dünya'nın haberine göre Goldman Sachs analisti Murat Unur yayınladığı bilgilendirme notunda, "Şubat ayında enflasyonun yüzde 50'yi aşmasını ve yılın çok sonuna doğru keskin baz etkisi kendisini gösterene kadar bu oranın üzerinde kalmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.Goldman Sachs analisti, yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 54-56 civarında yatay seyir izlemesini beklediklerini ifade ederken, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 33 olarak ortaya koydu.Ocak ayında Türkiye'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/goldman-sachs-ilk-ceyrek-icin-turkiye-enflasyon-beklentisini-acikladi-1052405223.html

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goldman sachs, enflasyon, türkiye, murat unur