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Golikova: Kovid-19'a karşı 80 milyondan fazla tam aşı yapıldı
Golikova: Kovid-19'a karşı 80 milyondan fazla tam aşı yapıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, ülkede Kovid-19'a karşı 80 milyondan fazla tam aşı yapıldığını belirtti. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:21+0300
2022-02-04T18:21+0300
koronavirüs
rusya
tatyana golikova
koronavirüs
kovid-19
zorunlu aşılama
aşılama
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova basın mensuplarına açıklamasında, ülkede 84 milyon 967 bin 516 kişinin aşının ilk dozu, 80 milyon 446 bin 704 kişinin ise her iki doz ile aşılandığını söyledi.Golikova, “4 Şubat itibariyle, ilk bileşenle aşılama 84 milyon 967 bin 516 kez, tam aşılama 80 milyon 446 bin 704 kez gerçekleştirildi. Rusya’da toplumsal bağışıklık seviyesi yüzde 64.1 oranında” dedi.Başbakan Yardımcısı, ülkenin altı bölgesinde toplumsal bağışıklık seviyesinin yüzde 80'i aştığını, bunların; Sivastopol (yüzde 88.2), Karelya (yüzde 87.1), St. Petersburg (yüzde 86.9), Murmansk bölgesi (yüzde 83.7), Tuva (yüzde 81.3) ve Çukotka (yüzde 80.2) olduğunu kaydetti.
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rusya, tatyana golikova, koronavirüs, kovid-19, zorunlu aşılama, aşılama

Golikova: Kovid-19'a karşı 80 milyondan fazla tam aşı yapıldı

18:21 04.02.2022
© SputnikRusya, koronavirüs, aşı
Rusya, koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Sputnik
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Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, ülkede Kovid-19'a karşı 80 milyondan fazla tam aşı yapıldığını belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova basın mensuplarına açıklamasında, ülkede 84 milyon 967 bin 516 kişinin aşının ilk dozu, 80 milyon 446 bin 704 kişinin ise her iki doz ile aşılandığını söyledi.
Golikova, “4 Şubat itibariyle, ilk bileşenle aşılama 84 milyon 967 bin 516 kez, tam aşılama 80 milyon 446 bin 704 kez gerçekleştirildi. Rusya’da toplumsal bağışıklık seviyesi yüzde 64.1 oranında” dedi.
Başbakan Yardımcısı, ülkenin altı bölgesinde toplumsal bağışıklık seviyesinin yüzde 80'i aştığını, bunların; Sivastopol (yüzde 88.2), Karelya (yüzde 87.1), St. Petersburg (yüzde 86.9), Murmansk bölgesi (yüzde 83.7), Tuva (yüzde 81.3) ve Çukotka (yüzde 80.2) olduğunu kaydetti.
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