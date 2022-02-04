'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti

"Kış aylarında yoğun bir şekilde kar yağdığı için fazla müşteri gelmiyor. Biz de bu boşlukta canımız sıkıldı ne yapalım, ne edelim diye düşünürken bende tutum bir araba yaptım. Yıllardır arabam yok, dedim modifiyeli bir araba yapayım nasıl olur. Şu an güneş görünce eriyen bir arabam var. Tekerlekleri de gerçek el arabasından çıkardık. Aynalarını da süzgeçten yapıp taktım. Gelen müşteriler de beğenip resim çekiyorlar. Beş saatimi aldı yapması. Kar kütlesi vardı ancak azdı bizde etraftaki karları toplayıp üzerine bırakıp ince ince kesip en sonda ayarlamaları yapıp ortaya böyle bir araba çıktı. Camlarını siliyorum her gün eriyen taraflarını dolduruyorum bir süre daha kalacak ama hava açıldı bundan sonra yağış olmazsa arabam 3 gün sonra yok. Arabayı WhatsApp’a attım, kayıtlı olanlar kaç lira olduğunu sordular, hatta patronum bile ne kadar olduğunu sordu, ben de 200 bin lira ancak güneş gördü mü eriyor dedim.”