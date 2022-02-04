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https://tr.sputniknews.com/20220204/hakkaride-saglik-personeli-ceylan-onerin-yasamini-yitirdigi-kazayla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1053482716.html
Hakkari'de sağlık personeli Ceylan Öner'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Hakkari'de sağlık personeli Ceylan Öner'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Hakkari Valiliği, kent merkezinde iki gün önce Acil Tıp Teknisyeni Ceylan Öner'in, karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin altında kalarak yaşamını... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:34+0300
2022-02-04T18:36+0300
türkiye
acil tıp uzmanları derneği
mardin
ceylan öner
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Hakkari 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardinli hemşire Ceylan Öner'in ölümüne ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldı.Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2 Şubat'ta merkez Berçelan Mahallesi'ndeki Sümbül Caddesi'nde, 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli 23 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Öner'in yoldan geçerken, söz konusu caddede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin geri manevra yaptığı sırada altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.Meydana gelen kaza sonucu vefat eden Öner'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
türkiye
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acil tıp uzmanları derneği, mardin, ceylan öner

Hakkari'de sağlık personeli Ceylan Öner'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

18:34 04.02.2022 (güncellendi: 18:36 04.02.2022)
© MİMAR KAYA-AW53375213 ay atanmayı bekleyen Ceylan Öner, ilk iş gününde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
13 ay atanmayı bekleyen Ceylan Öner, ilk iş gününde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© MİMAR KAYA-AW533752
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Hakkari Valiliği, kent merkezinde iki gün önce Acil Tıp Teknisyeni Ceylan Öner'in, karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.
Hakkari 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardinli hemşire Ceylan Öner'in ölümüne ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2 Şubat'ta merkez Berçelan Mahallesi'ndeki Sümbül Caddesi'nde, 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli 23 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Öner'in yoldan geçerken, söz konusu caddede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin geri manevra yaptığı sırada altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.
Meydana gelen kaza sonucu vefat eden Öner'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
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