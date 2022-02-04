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Halı sahanın çatısı çöktü: Kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı
Halı sahanın çatısı çöktü: Kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T23:26+0300
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türkiye
bitlis
hizan
halı saha
çatı
çökme
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Olay, saat 13.30 sıralarında Hizan merkezdeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. Okula ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü.Çökme sonucu 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların küreklerle yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 4 çocuk, kar kütleleri altından yaralı olarak kurtarıldı.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 çocuk, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/konyada-yolcu-otobusuyle-kamyonun-carpistigi-anlar-kamerada-1053490275.html
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bitlis, hizan, halı saha, çatı, çökme

Halı sahanın çatısı çöktü: Kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı

23:26 04.02.2022 (güncellendi: 23:28 04.02.2022)
© İHA / Abdullah ÖlezBitlis'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar yığınları altında kalarak yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar yığınları altında kalarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA / Abdullah Ölez
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Bitlis'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar yığınları altında kalarak yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Hizan merkezdeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. Okula ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü.
Çökme sonucu 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların küreklerle yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 4 çocuk, kar kütleleri altından yaralı olarak kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 çocuk, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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