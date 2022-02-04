https://tr.sputniknews.com/20220204/hali-sahanin-catisi-coktu-kar-altinda-kalan-4-cocuk-kurtarildi-1053491029.html

Halı sahanın çatısı çöktü: Kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı

Halı sahanın çatısı çöktü: Kar altında kalan 4 çocuk kurtarıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T23:26+0300

2022-02-04T23:26+0300

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türkiye

bitlis

hizan

halı saha

çatı

çökme

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Olay, saat 13.30 sıralarında Hizan merkezdeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. Okula ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü.Çökme sonucu 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların küreklerle yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 4 çocuk, kar kütleleri altından yaralı olarak kurtarıldı.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 çocuk, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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