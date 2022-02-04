https://tr.sputniknews.com/20220204/hurriyet-yazari-firat-sanal-evrende-cumhurbaskanligi-kulliyesi-coktan-satin-alinmis-1053457532.html

Hürriyet yazarı Fırat: Sanal evrende Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çoktan satın alınmış

Hürriyet yazarı Fırat: Sanal evrende Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çoktan satın alınmış

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin yakın zamanda 'Metaverse forumu' düzenleyeceğini söyledi. Fırat, "AK Partililere... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T08:06+0300

2022-02-04T08:06+0300

2022-02-04T08:43+0300

türkiye

metaverse

cumhurbaşkanlığı külliyesi

ak parti

deva partisi

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Hürriyet yazarı Fırat bugünkü yazısında AK Parti'nin sanal evren çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Parti'de Metaverse forumu düzenleneceğini belirten Fırat, "Metaverse, kripto para ve sosyal medyada alım satımlarının nasıl yapıldığı incelenecek. Üstelik alım satımların regüle edilmesi de gündemde" dedi. Fırat, şöyle devam etti: Son MYK Toplantısında AK Parti kurmayları, “Şu anda insanlar yurtdışından Meryem Ana Tapınağı’nı, müzeleri satın alıyorlar” demişlerdi. AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor. Diğer yandan sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, aynı sorunla parti genel merkezleri de karşı karşıya... 'Sanal evrenlerde parti binalarını satın alan tek parti DEVA'Öğrenebildiğim kadarıyla DEVA Partisi sanal evrenlerde parti binalarını satın alan tek parti. Bunun ne önemi var diyeceksiniz? Örneğin sanal gözlükle sanal evrenlere girenler, AK Parti binasının önünden geçerken, bir sürprizle karşılaşıp “Z” Partisi’nin afişini görebilirler... Benden uyarması... Daha da önemlisi belli ki bu sanal evrenler de bir süre sonra bir çatı altında birleşecek. İyi olanlar kazanacak. Türkiye de kendi sanal evrenini bir an önce oluşturmalıdır.

türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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metaverse, cumhurbaşkanlığı külliyesi, ak parti, deva partisi