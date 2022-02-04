https://tr.sputniknews.com/20220204/icisleri-bakanligi-sozcusu-catakli-ulkemizde-kayit-altina-alinan-suriyeli-sayisi-3-milyon-739-bin-1053461283.html

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 739 bin

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 739 bin

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T11:09+0300

2022-02-04T11:09+0300

2022-02-04T11:12+0300

türkiye

ismail çataklı

içişleri bakanlığı

suriyeli

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı.Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211219/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-goc-hep-gundemimizde-olmustur-ve-gelecekte-de-olacaktir-1051903018.html

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ismail çataklı, içişleri bakanlığı, suriyeli