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https://tr.sputniknews.com/20220204/icisleri-bakanligi-sozcusu-catakli-ulkemizde-kayit-altina-alinan-suriyeli-sayisi-3-milyon-739-bin-1053461283.html
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 739 bin
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 739 bin
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ismail çataklı
içişleri bakanlığı
suriyeli
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı.Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211219/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-goc-hep-gundemimizde-olmustur-ve-gelecekte-de-olacaktir-1051903018.html
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ismail çataklı, içişleri bakanlığı, suriyeli

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 739 bin

11:09 04.02.2022 (güncellendi: 11:12 04.02.2022)
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir" dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı.
Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Göç hep gündemimizde olmuştur ve gelecekte de olacaktır
19 Aralık 2021, 04:44
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