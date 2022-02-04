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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 739 bin
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 739 bin
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T11:09+0300
2022-02-04T11:09+0300
2022-02-04T11:12+0300
türkiye
ismail çataklı
içişleri bakanlığı
suriyeli
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı.Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211219/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-goc-hep-gundemimizde-olmustur-ve-gelecekte-de-olacaktir-1051903018.html
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ismail çataklı, içişleri bakanlığı, suriyeli
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 739 bin 11:09 04.02.2022 (güncellendi: 11:12 04.02.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir" dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı.
Çataklı, “
Ülkesine geri dönen ” dedi. Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir