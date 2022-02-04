https://tr.sputniknews.com/20220204/idlibin-terorden-arindirilmasinin-yolu-rusya-ve-turkiyenin-birlikte-hareket-etmesinden-geciyor-1053468296.html

‘İdlib’in terörden arındırılmasının yolu Rusya ve Türkiye’nin birlikte hareket etmesinden geçiyor’

‘İdlib’in terörden arındırılmasının yolu Rusya ve Türkiye’nin birlikte hareket etmesinden geçiyor’

Türkiye ve Suriye’yi tehdit eden İdlib’deki radikal terörist unsurlar varlığını sürdürüyor. Son olarak ABD’nin IŞİD lideri Ebu İbrahim Haşimi el Kureyşi'yi... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T13:28+0300

2022-02-04T13:28+0300

2022-02-04T13:28+0300

görüş

abd

rusya

suriye

türkiye

idlib

idlib gerginliği azaltma bölgesi

joe biden

işid

ünal atabay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104166/24/1041662412_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d9db22d5610c3e60f241330e86d12b02.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Özel Kuvvetleri'nin 2 Şubat gecesi Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme kasabasındaki operasyonunda IŞİD lideri Ebu İbrahim Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü söyledi. Biden, "Askerlerimizin cesareti ve başarısı sayesinde sivil ölümleri minimuma indirildi. Aileler ve çocukların zarar görmemesi için kendi askerlerimizi daha çok riske atarak havadan bir saldırı yerine yerden saldırı düzenledik" ifadelerini kullansa da operasyonun izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Enkazda çalışma yapan ekipler, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğünü bildirdi. Olay yerine ait görüntülerde, baskın sırasında atılan bombalarla evin bazı duvarları ve tavanının çöktüğü, mutfak kısmının yandığı, tüm eşyaların tahrip olduğu ve yerlerdeki kan izleri görülüyor.Helikopter ve F-16 savaş jetinin de katıldığı operasyonda ABD’ye ait bir helikopter de kullanılmaz hale geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, operasyon sırasında arızalanan helikopterlerini patlatmak zorunda kaldığını belirtti:Bağdadi de İdlib’de çıkmıştıIŞİD’in önceki lideri Ebu Bekir el-Bağdadi de 2019 yılında İdlib’in Türkiye sınırına yakın Barisha köyünde etkisiz hale getirilmişti.Öte yandan İdlib’de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), Hurras al-Din, Türkistan İslam Partisi gibi çok sayıda radikal terör grupları da varlığını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de İdlib’in çeşitli bölgelerinde gözlem noktaları bulunuyor.‘Rusya ile görüşmelerimizde radikal unsurların temizlenmesi meselesi var’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, “İdlib’deki istikrarsız ortamı terör örgütleri istismar ediyorlar” diyerek şunları kaydetti:‘İdlib’i bir sığınak noktası olarak görüyorlar’Bölgede radikal örgütlerin yarattığı istikrarsız bir ortam ve ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çeken Atabay, şöyle devam etti:‘Müşterek bir operasyon ile burada bir tane terörist kalmaz’“Bir operasyon durumunda Türkiye sınırına sivillerin geleceğini düşünmüyorum” diye de ekleyen Atabay, “İdlib’de 3 milyon 800 bin civarında insan var. Bunun yaklaşık 2 milyonu zaten kamplarda yaşıyor. Bunlardan 400-500 bine radikal gruplar ve onların aileleri. 30 bin civarında farklı gruplardan silahlı teröristin olduğu değerlendiriliyor. Bu terör gruplarının buradan çıkarılması ve arındırılmasının yolu Rusya ile Türkiye’nin birlikte hareket etmesinden geçiyor. Müşterek bir operasyon ile burada bir tane terörist kalmaz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220203/biden-isidin-yeni-lideri-olduruldu-1053434232.html

https://tr.sputniknews.com/20220203/abdden-turkiye-sinirinda-ozel-kuvvetler-operasyonu-basarili-oldu-1053419556.html

rusya

suriye

idlib

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, rusya, suriye, türkiye, idlib, idlib gerginliği azaltma bölgesi, joe biden, işid, ünal atabay, turan salcı, soçi mutabakatı, astana görüşmeleri