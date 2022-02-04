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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220204/ingiltere-basbakani-johnson-ile-alman-mevkidasi-scholz-ukraynayi-gorustu-1053488173.html
İngiltere Başbakanı Johnson ile Alman mevkidaşı Scholz, Ukrayna'yı görüştü
İngiltere Başbakanı Johnson ile Alman mevkidaşı Scholz, Ukrayna'yı görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Alman mevkidaşı Olaf Scholz, Ukrayna'ya ilişkin telefon görüşmesinde, Rusya'yla diyaloğun öneminin yanı sıra gerilimlere... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T21:48+0300
2022-02-04T21:48+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
almanya
olaf scholz
boris johnson
telefon görüşmesi
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İngiltere Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson'ın, Alman mevkidaşını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu hafta yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilendirdiğini belirtti.İki liderin, Rusya'yla diyaloğun önemi konusunda mutabık kaldığını ve gerilimlere son verilmesi için mevcut tüm diplomatik kanalların kullanılmasına karar verdiğini aktaran sözcü, şu ifadeleri kullandı:"Johnson ve Scholz, müttefiklerin, Rusya'ya Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin yansımaları dahil açık ve tutarlı bir mesaj verme ihtiyacının altını çizdi. Kapsamlı bir yaptırım paketi üzerinde birlikte ve diğer uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar. Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla girmesi durumunda, bu yaptırımların derhal yürürlüğe girmeye hazır olması gerektiğini vurguladı."
https://tr.sputniknews.com/20220204/rusyadan-nato-ulkelerine-ukraynaya-askeri-destegi-kesme-cagrisi-1053483419.html
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ingiltere, ukrayna, almanya, olaf scholz, boris johnson, telefon görüşmesi

İngiltere Başbakanı Johnson ile Alman mevkidaşı Scholz, Ukrayna'yı görüştü

21:48 04.02.2022
© REUTERS / Henry NichollsBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Alman mevkidaşı Olaf Scholz, Ukrayna'ya ilişkin telefon görüşmesinde, Rusya'yla diyaloğun öneminin yanı sıra gerilimlere son verilmesi için mevcut tüm diplomatik kanalların kullanılması konusunda mutabık kaldı.
İngiltere Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson'ın, Alman mevkidaşını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu hafta yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilendirdiğini belirtti.
İki liderin, Rusya'yla diyaloğun önemi konusunda mutabık kaldığını ve gerilimlere son verilmesi için mevcut tüm diplomatik kanalların kullanılmasına karar verdiğini aktaran sözcü, şu ifadeleri kullandı:
"Johnson ve Scholz, müttefiklerin, Rusya'ya Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin yansımaları dahil açık ve tutarlı bir mesaj verme ihtiyacının altını çizdi. Kapsamlı bir yaptırım paketi üzerinde birlikte ve diğer uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar. Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla girmesi durumunda, bu yaptırımların derhal yürürlüğe girmeye hazır olması gerektiğini vurguladı."
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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