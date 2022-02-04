https://tr.sputniknews.com/20220204/ingiltere-basbakani-johnson-ile-alman-mevkidasi-scholz-ukraynayi-gorustu-1053488173.html

İngiltere Başbakanı Johnson ile Alman mevkidaşı Scholz, Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson ile Alman mevkidaşı Scholz, Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Alman mevkidaşı Olaf Scholz, Ukrayna'ya ilişkin telefon görüşmesinde, Rusya'yla diyaloğun öneminin yanı sıra gerilimlere... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T21:48+0300

2022-02-04T21:48+0300

2022-02-04T21:48+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

almanya

olaf scholz

boris johnson

telefon görüşmesi

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İngiltere Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson'ın, Alman mevkidaşını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu hafta yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilendirdiğini belirtti.İki liderin, Rusya'yla diyaloğun önemi konusunda mutabık kaldığını ve gerilimlere son verilmesi için mevcut tüm diplomatik kanalların kullanılmasına karar verdiğini aktaran sözcü, şu ifadeleri kullandı:"Johnson ve Scholz, müttefiklerin, Rusya'ya Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin yansımaları dahil açık ve tutarlı bir mesaj verme ihtiyacının altını çizdi. Kapsamlı bir yaptırım paketi üzerinde birlikte ve diğer uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar. Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla girmesi durumunda, bu yaptırımların derhal yürürlüğe girmeye hazır olması gerektiğini vurguladı."

https://tr.sputniknews.com/20220204/rusyadan-nato-ulkelerine-ukraynaya-askeri-destegi-kesme-cagrisi-1053483419.html

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ingiltere, ukrayna, almanya, olaf scholz, boris johnson, telefon görüşmesi