https://tr.sputniknews.com/20220204/iraktan-isid-liderinin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-bilgileri-biz-verdik--1053465675.html

Irak'tan IŞİD liderinin öldürülmesine ilişkin açıklama: Bilgileri biz verdik

Irak'tan IŞİD liderinin öldürülmesine ilişkin açıklama: Bilgileri biz verdik

Irak Başbakanı Kazımi, IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ABD operasyonuyla öldürülmesinin Irak’ın son dönemde örgüte düzenlediği operasyonun bir... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T12:43+0300

2022-02-04T12:43+0300

2022-02-04T12:43+0300

irak

ebu ibrahim el haşimi el kureyşi

mustafa kazımi

suriye

işid

abd

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465776_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_b34a7eac539859c5fa70b7da431268c1.jpg

ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Suriye'deki operasyonda IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurmasına ilişkin Irak’tan açıklama geldi. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kureyşi'nin ABD tarafından öldürülmesinin Irak güvenlik güçlerinin son dönmede Irak’ta düzenlediği ve onlarca teröristi etkisiz hale getiren operasyonlarının bir uzantısı olduğunu söyledi.Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul de "El Kureyşi lakaplı Emir Muhammed Said adındaki teröristin öldürme operasyonu, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın uluslararası koalisyona yerini ve öldürülmesine yol açan doğru bilgileri sağlamasının ardından gerçekleştirildi" açıklaması yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220203/biden-isid-liderinin-oldurulmesine-iliskin-operasyonun-detaylarini-paylasiyor-1053439727.html

https://tr.sputniknews.com/20220204/centcom-komutani-mckenzie-suriyedeki-isid-operasyonunun-amaci-kureysiyi-yakalamakti-1053455162.html

irak

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, ebu ibrahim el haşimi el kureyşi, mustafa kazımi, suriye, işid, abd, joe biden