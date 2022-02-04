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Irak'tan IŞİD liderinin öldürülmesine ilişkin açıklama: Bilgileri biz verdik
Irak'tan IŞİD liderinin öldürülmesine ilişkin açıklama: Bilgileri biz verdik
Irak Başbakanı Kazımi, IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ABD operasyonuyla öldürülmesinin Irak’ın son dönemde örgüte düzenlediği operasyonun bir... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T12:43+0300
2022-02-04T12:43+0300
irak
ebu ibrahim el haşimi el kureyşi
mustafa kazımi
suriye
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ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Suriye'deki operasyonda IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurmasına ilişkin Irak’tan açıklama geldi. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kureyşi'nin ABD tarafından öldürülmesinin Irak güvenlik güçlerinin son dönmede Irak’ta düzenlediği ve onlarca teröristi etkisiz hale getiren operasyonlarının bir uzantısı olduğunu söyledi.Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul de "El Kureyşi lakaplı Emir Muhammed Said adındaki teröristin öldürme operasyonu, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın uluslararası koalisyona yerini ve öldürülmesine yol açan doğru bilgileri sağlamasının ardından gerçekleştirildi" açıklaması yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220203/biden-isid-liderinin-oldurulmesine-iliskin-operasyonun-detaylarini-paylasiyor-1053439727.html
https://tr.sputniknews.com/20220204/centcom-komutani-mckenzie-suriyedeki-isid-operasyonunun-amaci-kureysiyi-yakalamakti-1053455162.html
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irak, ebu ibrahim el haşimi el kureyşi, mustafa kazımi, suriye, işid, abd, joe biden

Irak'tan IŞİD liderinin öldürülmesine ilişkin açıklama: Bilgileri biz verdik

12:43 04.02.2022
© AFP 2021 / ABDULAZIZ KETAZIŞİD liderinin öldürüldüğü operasyon
IŞİD liderinin öldürüldüğü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / ABDULAZIZ KETAZ
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Irak Başbakanı Kazımi, IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ABD operasyonuyla öldürülmesinin Irak’ın son dönemde örgüte düzenlediği operasyonun bir parçası olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Suriye'deki operasyonda IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurmasına ilişkin Irak’tan açıklama geldi.
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kureyşi'nin ABD tarafından öldürülmesinin Irak güvenlik güçlerinin son dönmede Irak’ta düzenlediği ve onlarca teröristi etkisiz hale getiren operasyonlarının bir uzantısı olduğunu söyledi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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Biden: IŞİD lideri, adaletle yüzleşmek yerine kendini patlattı
Dün, 18:26
Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul de "El Kureyşi lakaplı Emir Muhammed Said adındaki teröristin öldürme operasyonu, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın uluslararası koalisyona yerini ve öldürülmesine yol açan doğru bilgileri sağlamasının ardından gerçekleştirildi" açıklaması yaptı.
CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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CENTCOM Komutanı McKenzie: Suriye'deki IŞİD operasyonunun amacı Kureyşi'yi yakalamaktı
03:05
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