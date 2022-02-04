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https://tr.sputniknews.com/20220204/ispanya-ekonomi-bakani-tek-kadin-olarak-cagrildigim-etkinliklere-katilmayacagim-1053480602.html
İspanya Ekonomi Bakanı: Tek kadın olarak çağrıldığım etkinliklere katılmayacağım
İspanya Ekonomi Bakanı: Tek kadın olarak çağrıldığım etkinliklere katılmayacağım
Kadınların çoğunlukta olduğu İspanya hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ne yönetim... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:03+0300
2022-02-04T18:08+0300
dünya
ispanya
kadın
bakan
ekonomi bakanı
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İspanya'da Pedro Sanchez'in başbakanlığında 17 bakanlığın 11'ini kadınların yürüttüğü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) hükümetinin ağır toplarından olan Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, konuşmacılar arasında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmadığı etkinliklere bundan böyle katılmayacağını duyurdu. İspanya tarihinin erkekten çok kadın bakanın bulunduğu ilk hükümetinde Başbakan Yardımcılığını da üstlenen Calvino, ülkede cinsiyet eşitliği adına sağlanan ilerlemelerden geriye dönüş alametleri olduğu uyarısını yaptı. Başkent Madrid'de Hill and Knowlton'ın bir etkinliğine katılan ve halkla ilişkiler şirketini yönetim organizasyonunda cinsiyet eşitliğini gözettiği için tebrik eden Ekonomi Bakanı, "Artık tek kadının ben olduğum yerlerde fotoğraf vermeyeceğim. Artık bunu yapmayacağım. Benden başka bir kadının dahil edilmediği tartışma etkinliğine katılamayacağım" dedi. Calvino, "Bakan olduğum için çağrıldığım ve oradaki tek kadın olduğum pek çok etkinlik gördüm. Nüfusun yüzde 50'sinin mevcut olmadığı durumları artık normal kabul edemeyiz" vurgusunu yaptı. Kadın haklarının siyasetin ön planında yer aldığı İspanya'da üniversite diplomalı kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olmasına rağmen çok az kadın iş ve finans dünyasının üst düzeylerinde kendilerine yer bulabiliyor. İspanyol şirketlerinin yönetim kurullarında kadınların yeterince temsil edilmemesi karşısında, denetçi kurum Ulusal Borsa Komisyonu CNMV, iyi yönetişim kuralları çerçevesinde, kadın temsiliyetini 2022'nin sonuna kadar en az yüzde 40'a çıkarmak hedefini koydu. Önceki hedef yüzde 30 olmasına rağmen, yönetim kurullarında kadın temsiliyeti ortalaması yüzde 12.7'de seyrediyor. Her yıl Davos'daki Dünya Ekonomik Forumu'nda yayımlanan Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'nda İspanya 14. sırada yer alıyor. 4 yıl önce Kadınsız Olmaz isimli yerel bir girişimin sorunu gündeme taşımasına koşut, pek çok ekonomist ve uzman sadece erkeklerden oluşan kurullara ve etkinliklere katılmamayı taahhüt etti, ancak bu hareket, pandemi nedeniyle ivme kaybetti. Geçenlerde Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos dahil sadece erkek konuşmacılardan oluşan bir etkinliğin fotoğrafı sosyal medyada yoğun eleştiri aldı ve bakanların böyle etkinliklere katılıp katılmaması konusunda soru işaretleri uyandırdı.
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ispanya, kadın, bakan, ekonomi bakanı

İspanya Ekonomi Bakanı: Tek kadın olarak çağrıldığım etkinliklere katılmayacağım

18:03 04.02.2022 (güncellendi: 18:08 04.02.2022)
© REUTERS / JUAN MEDINAİspanya parlamentosunun bir oturumunda Başbakan Pedro Sanchez ile Ekonomi Bakanı Nadia Calvino
İspanya parlamentosunun bir oturumunda Başbakan Pedro Sanchez ile Ekonomi Bakanı Nadia Calvino - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / JUAN MEDINA
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Kadınların çoğunlukta olduğu İspanya hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ne yönetim kurullarına alınması ne panellere konuşmacı olarak çağrılmasına isyan etti.
İspanya'da Pedro Sanchez'in başbakanlığında 17 bakanlığın 11'ini kadınların yürüttüğü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) hükümetinin ağır toplarından olan Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, konuşmacılar arasında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmadığı etkinliklere bundan böyle katılmayacağını duyurdu.
İspanya tarihinin erkekten çok kadın bakanın bulunduğu ilk hükümetinde Başbakan Yardımcılığını da üstlenen Calvino, ülkede cinsiyet eşitliği adına sağlanan ilerlemelerden geriye dönüş alametleri olduğu uyarısını yaptı. Başkent Madrid'de Hill and Knowlton'ın bir etkinliğine katılan ve halkla ilişkiler şirketini yönetim organizasyonunda cinsiyet eşitliğini gözettiği için tebrik eden Ekonomi Bakanı, "Artık tek kadının ben olduğum yerlerde fotoğraf vermeyeceğim. Artık bunu yapmayacağım. Benden başka bir kadının dahil edilmediği tartışma etkinliğine katılamayacağım" dedi.
Calvino, "Bakan olduğum için çağrıldığım ve oradaki tek kadın olduğum pek çok etkinlik gördüm. Nüfusun yüzde 50'sinin mevcut olmadığı durumları artık normal kabul edemeyiz" vurgusunu yaptı.
Kadın haklarının siyasetin ön planında yer aldığı İspanya'da üniversite diplomalı kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olmasına rağmen çok az kadın iş ve finans dünyasının üst düzeylerinde kendilerine yer bulabiliyor.
İspanyol şirketlerinin yönetim kurullarında kadınların yeterince temsil edilmemesi karşısında, denetçi kurum Ulusal Borsa Komisyonu CNMV, iyi yönetişim kuralları çerçevesinde, kadın temsiliyetini 2022'nin sonuna kadar en az yüzde 40'a çıkarmak hedefini koydu. Önceki hedef yüzde 30 olmasına rağmen, yönetim kurullarında kadın temsiliyeti ortalaması yüzde 12.7'de seyrediyor.
Her yıl Davos'daki Dünya Ekonomik Forumu'nda yayımlanan Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'nda İspanya 14. sırada yer alıyor. 4 yıl önce Kadınsız Olmaz isimli yerel bir girişimin sorunu gündeme taşımasına koşut, pek çok ekonomist ve uzman sadece erkeklerden oluşan kurullara ve etkinliklere katılmamayı taahhüt etti, ancak bu hareket, pandemi nedeniyle ivme kaybetti.
Geçenlerde Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos dahil sadece erkek konuşmacılardan oluşan bir etkinliğin fotoğrafı sosyal medyada yoğun eleştiri aldı ve bakanların böyle etkinliklere katılıp katılmaması konusunda soru işaretleri uyandırdı.
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