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İstanbul Valiliği'nden İBB iştiraki İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması
İstanbul Valiliği'nden İBB iştiraki İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması
İstanbul Valiliği, İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. tarafından dijital yöntemle yardım toplanmasıyla ilgili “izinsiz” olduğu gerekçesiyle soruşturma... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T10:16+0300
2022-02-04T10:19+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul valiliği
ali yerlikaya
ekrem imamoğlu
isbak
soruşturma
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İstanbul Valiliği, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş. tarafından dijital yöntemle yardım toplanmasıyla ilgili 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce; İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki farklı AVM'ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle; 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…’ hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/chpli-11-baskandan-ortak-aciklama-uygunsuz-teftislere-karsiyiz-1053180425.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul valiliği, ali yerlikaya, ekrem imamoğlu, isbak, soruşturma

İstanbul Valiliği'nden İBB iştiraki İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması

10:16 04.02.2022 (güncellendi: 10:19 04.02.2022)
© AAİstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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İstanbul Valiliği, İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. tarafından dijital yöntemle yardım toplanmasıyla ilgili “izinsiz” olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş. tarafından dijital yöntemle yardım toplanmasıyla ilgili 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce; İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki farklı AVM'ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle; 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…’ hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir" denildi.
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