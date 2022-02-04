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İzmir'de 'sokak ortasında bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de 'sokak ortasında bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağırmaya başlayan ve bunun üzerine sokakta bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T04:26+0300
2022-02-04T04:26+0300
türkiye
izmir
bıçaklı kavga
cinayet
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Olay, dün saat 23.45 sıralarında İzmir'in Buca ilçesindeki Ufuk mahallesi 913/1 Sokak’ta meydana geldi.İddiaya göre, 25 yaşındaki Hasan Erdoğan, yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi.Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan’ı, mahallenin 3 genci ‘sokak ortasında bağırma’ şeklinde ikazda bulundu.Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 23 yaşındaki A.D. tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan kanlar içerisinde yere yığıldı.Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cinayeti itiraf ettiPolis ekiplerince kavgaya karışan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.A.D., karakoldaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ederken, savcının incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/sariyerde-iki-grup-arasindaki-silahli-kavgada-14-yasindaki-kiz-cocugu-boynundan-vuruldu-1053455606.html
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izmir, bıçaklı kavga, cinayet

İzmir'de 'sokak ortasında bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

04:26 04.02.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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İzmir'in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağırmaya başlayan ve bunun üzerine sokakta bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen şahıs, çıkan kavgada göğsünden bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.45 sıralarında İzmir'in Buca ilçesindeki Ufuk mahallesi 913/1 Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre, 25 yaşındaki Hasan Erdoğan, yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi.
Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan’ı, mahallenin 3 genci ‘sokak ortasında bağırma’ şeklinde ikazda bulundu.
Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 23 yaşındaki A.D. tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan kanlar içerisinde yere yığıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayeti itiraf etti

Polis ekiplerince kavgaya karışan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
A.D., karakoldaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ederken, savcının incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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