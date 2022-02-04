https://tr.sputniknews.com/20220204/izmirde-sokak-ortasinda-bagirma-tartismasi-kanli-bitti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1053455733.html

İzmir'de 'sokak ortasında bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de 'sokak ortasında bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağırmaya başlayan ve bunun üzerine sokakta bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T04:26+0300

2022-02-04T04:26+0300

2022-02-04T04:26+0300

türkiye

izmir

bıçaklı kavga

cinayet

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Olay, dün saat 23.45 sıralarında İzmir'in Buca ilçesindeki Ufuk mahallesi 913/1 Sokak’ta meydana geldi.İddiaya göre, 25 yaşındaki Hasan Erdoğan, yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi.Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan’ı, mahallenin 3 genci ‘sokak ortasında bağırma’ şeklinde ikazda bulundu.Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 23 yaşındaki A.D. tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan kanlar içerisinde yere yığıldı.Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cinayeti itiraf ettiPolis ekiplerince kavgaya karışan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.A.D., karakoldaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ederken, savcının incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220204/sariyerde-iki-grup-arasindaki-silahli-kavgada-14-yasindaki-kiz-cocugu-boynundan-vuruldu-1053455606.html

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izmir, bıçaklı kavga, cinayet