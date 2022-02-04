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https://tr.sputniknews.com/20220204/kadinin-midesinden-15-kilo-sac-yumagi-cikti-32-yillik-cerrahim-boylesini-gormedim-1053475198.html
Kadının midesinden 1.5 kilo saç yumağı çıktı: '32 yıllık cerrahım, böylesini görmedim'
Kadının midesinden 1.5 kilo saç yumağı çıktı: '32 yıllık cerrahım, böylesini görmedim'
Siirt’te kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının midesinden 1.5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıkarıldı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T15:39+0300
2022-02-04T15:39+0300
yaşam
siirt
hastane
ameliyat
saç
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Siirt’te yaşayan 24 yaşındaki kadın, son iki ayda 15 kilo vermesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine özel bir hastaneye başvurdu.Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Özmen yaptığı endoskopi sonucu hastanın midesinde bir kitleye rastladı.İşlemlerin ardından ameliyata alınan hastanın midesinden 1.5 kilogram saç teli yumağı bir saat 15 dakikalık ameliyatla alındı.“Ben 32 yıllık cerrahım. Daha önce bu tür vakalarla karşılaştım fakat bu kadar büyüğünü görmemiştim” diyen Özmen, saç teli yemenin bir tür hastalık olduğunu belirterek uzun yıllar yendiğinde bunun taşlaşabildiğini anlattı.Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını belirten Özmen şunları söyledi: "Tüm mideyi ve on iki parmak bağırsağının tamamını kaplayan taşlaşmış bir kitleydi. Ameliyatta total olarak çıkardık. Şu an hastamız şifaya kavuştu. Genel durumu gayet iyi. İnşallah iki gün içinde hastayı taburcu edeceğiz."
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siirt, hastane, ameliyat, saç

Kadının midesinden 1.5 kilo saç yumağı çıktı: '32 yıllık cerrahım, böylesini görmedim'

15:39 04.02.2022
© AAKadının midesinden 1.5 kilo saç yumağı çıktı
Kadının midesinden 1.5 kilo saç yumağı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Siirt’te kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının midesinden 1.5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıkarıldı.
Siirt’te yaşayan 24 yaşındaki kadın, son iki ayda 15 kilo vermesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine özel bir hastaneye başvurdu.
Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Özmen yaptığı endoskopi sonucu hastanın midesinde bir kitleye rastladı.
İşlemlerin ardından ameliyata alınan hastanın midesinden 1.5 kilogram saç teli yumağı bir saat 15 dakikalık ameliyatla alındı.
“Ben 32 yıllık cerrahım. Daha önce bu tür vakalarla karşılaştım fakat bu kadar büyüğünü görmemiştim” diyen Özmen, saç teli yemenin bir tür hastalık olduğunu belirterek uzun yıllar yendiğinde bunun taşlaşabildiğini anlattı.
Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını belirten Özmen şunları söyledi:
"Tüm mideyi ve on iki parmak bağırsağının tamamını kaplayan taşlaşmış bir kitleydi. Ameliyatta total olarak çıkardık. Şu an hastamız şifaya kavuştu. Genel durumu gayet iyi. İnşallah iki gün içinde hastayı taburcu edeceğiz."
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