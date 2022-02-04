Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220204/kaftancioglundan-kizinin-gezideki-fotografiyla-ilgili-yanit-1053482239.html
Kaftancıoğlu’ndan kızının Gezi’deki fotoğrafıyla ilgili yanıt
Kaftancıoğlu’ndan kızının Gezi’deki fotoğrafıyla ilgili yanıt
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dokuz yıl önce Gezi Parkı olayları sırasında paylaştığı bir tweet nedeniyle hedef gösterilmesinin üzerine “Kindar... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:26+0300
2022-02-04T18:27+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
canan kaftancıoğlu
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1043539477_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_63f13a3b402049b67a1be25e1aa594dd.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkan Erdoğan'a Trabzon mitinginde bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Hain‘ ifadesi kullanmasına yönelik eleştiriler ve Kaftancıoğlu’nun Gezi olayları sırasında çocuğunun da olduğu fotoğrafla Erdoğan’a yönelik “Kindar çocuk yetiştiriyorum. Haberin olsun” dediği hatırlatıldı.Erdoğan bunu üzerine şu ifadeleri kullandı:Kaftancıoğlu ise Twitter hesabından kızının Gezi’deki fotoğrafının ‘kindar nesil çağrısı yapan birine verilmiş ironik bir cevap’ olduğunu belirtti.CHP İstanbul il başkanı, Erdoğan’ın “Kinin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum” dediği görüntüleri #GeliyorGelmekteOlan etiketiyle paylaşarak, şunları yazdı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1043539477_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_9bcbbaa78c99533da407438dbceefc96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), canan kaftancıoğlu, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu

Kaftancıoğlu’ndan kızının Gezi’deki fotoğrafıyla ilgili yanıt

18:26 04.02.2022 (güncellendi: 18:27 04.02.2022)
© AACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
Abone ol
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dokuz yıl önce Gezi Parkı olayları sırasında paylaştığı bir tweet nedeniyle hedef gösterilmesinin üzerine “Kindar nesil çağrısı yapan birine verilmiş ironik bir cevaptı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkan Erdoğan'a Trabzon mitinginde bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Hain‘ ifadesi kullanmasına yönelik eleştiriler ve Kaftancıoğlu’nun Gezi olayları sırasında çocuğunun da olduğu fotoğrafla Erdoğan’a yönelik “Kindar çocuk yetiştiriyorum. Haberin olsun” dediği hatırlatıldı.
Erdoğan bunu üzerine şu ifadeleri kullandı:
Onların hepsi bizim çocuklarımız. Bizim tek önemsediğimiz husus evlatlarımızın kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine faydalı olmalarıdır. Biz, onlar gibi çocuklarımıza layık olmadıkları yerleri asla yakıştıramayız. Biliyoruz ki çocuklarımız yarının umududur. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklıyoruz, hepsine sevgiyle gözümüz gibi bakıyoruz. Trabzon’da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Ama bununla ilgili bir sürü şey konuşuldu. Onların öyle demesi, böyle demesi çok da önemli değil. Biz ne yaptığımıza bakacağız; bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”
Kaftancıoğlu ise Twitter hesabından kızının Gezi’deki fotoğrafının ‘kindar nesil çağrısı yapan birine verilmiş ironik bir cevap’ olduğunu belirtti.
CHP İstanbul il başkanı, Erdoğan’ın “Kinin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum” dediği görüntüleri #GeliyorGelmekteOlan etiketiyle paylaşarak, şunları yazdı:

Kızımın Gezi’deki fotoğrafına dair; kindar nesil çağrısı yapan birine verilmiş ironik bir cevaptı o. Kendi gerçekliklerini görmek yerine aynayı ters çevirmeye çalışsalar da durum bu çocuklarımızın kinlerini değil hayallerini büyüteceği bir gelecek için

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce