https://tr.sputniknews.com/20220204/kazada-kanlar-icinde-kalan-surucu-ayakkabisi-camurlu-oldugu-icin-ambulanstan-indi-1053460768.html

Kazada kanlar içinde kalan sürücü, ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi

Kazada kanlar içinde kalan sürücü, ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi

Samsun'da otomobiliyle takla atarak kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için hastaneye götürülmek üzere bindiği ambulanstan geri indi... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T10:53+0300

2022-02-04T10:53+0300

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türkiye

samsun

trafik kazası

ambulans

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Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazar Kartal idaresindeki otomobil ile Kaan Baki Muntaçoğlu'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre takla atan Hazar Kartal ile aynı araçta bulunan Hurşit Afa Aksoy yaralandı.Kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü Hazar Kartal hastaneye götürülmek için bindiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olması dolayısıyla aşağı indi.Ayakkabısını yerlere sürerek çamuru temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra yeniden ambulansa bindirildi. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

samsun

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samsun, trafik kazası, ambulans