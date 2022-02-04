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https://tr.sputniknews.com/20220204/kazada-kanlar-icinde-kalan-surucu-ayakkabisi-camurlu-oldugu-icin-ambulanstan-indi-1053460768.html
Kazada kanlar içinde kalan sürücü, ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Kazada kanlar içinde kalan sürücü, ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Samsun'da otomobiliyle takla atarak kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için hastaneye götürülmek üzere bindiği ambulanstan geri indi... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T10:53+0300
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türkiye
samsun
trafik kazası
ambulans
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Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazar Kartal idaresindeki otomobil ile Kaan Baki Muntaçoğlu'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre takla atan Hazar Kartal ile aynı araçta bulunan Hurşit Afa Aksoy yaralandı.Kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü Hazar Kartal hastaneye götürülmek için bindiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olması dolayısıyla aşağı indi.Ayakkabısını yerlere sürerek çamuru temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra yeniden ambulansa bindirildi. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
samsun
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samsun, trafik kazası, ambulans

Kazada kanlar içinde kalan sürücü, ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi

10:53 04.02.2022 (güncellendi: 10:54 04.02.2022)
© İHAKazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA
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Samsun'da otomobiliyle takla atarak kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için hastaneye götürülmek üzere bindiği ambulanstan geri indi. Ayakkabısının çamurlarını yere sürerek temizleyen yaralı sürücü yeniden ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazar Kartal idaresindeki otomobil ile Kaan Baki Muntaçoğlu'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre takla atan Hazar Kartal ile aynı araçta bulunan Hurşit Afa Aksoy yaralandı.
Kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü Hazar Kartal hastaneye götürülmek için bindiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olması dolayısıyla aşağı indi.
Ayakkabısını yerlere sürerek çamuru temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra yeniden ambulansa bindirildi. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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