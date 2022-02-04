Kırım’da casusluktan mahkum edilen Ukraynalının askeri birlikler hakkında bilgi topladığı belirtildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’dan casusluk suçundan mahkum edilen Ukrayna vatandaşı Konstantin Şiring’in, bölgedeki askeri birlikler hakkında bilgi topladığını belirtti.FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Şiring’e yönelik gerçekleştirilen soruşturma sonucunda, Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat Müdürlüğü için Kırım Cumhuriyeti’nde bulunan askeri birliklere ilişkin, aralarında devlet sırrını da oluşturan çeşitli bilgileri toplama, stoklama ve devretme faaliyetine katıldığına dair etraflı deliller toplandı” ifadesine yer verildi.Ukrayna vatandaşı, Kırım Yüksek Mahkemesi tarafından 12 yıl hapse mahkum edilmişti. Savunma makamı, bu kararı temyize götürmüş ama Temyiz Mahkemesi başvuruyu geri çevirmişti.Şiring’e yardım eden Rusya vatandaşı Tatyana Kuzmenko da 2 yıl ertelemeli 8 yıl hapse mahkum edilmişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’dan casusluk suçundan mahkum edilen Ukrayna vatandaşı Konstantin Şiring’in, bölgedeki askeri birlikler hakkında bilgi topladığını belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’dan casusluk suçundan mahkum edilen Ukrayna vatandaşı Konstantin Şiring’in, bölgedeki askeri birlikler hakkında bilgi topladığını belirtti.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Şiring’e yönelik gerçekleştirilen soruşturma sonucunda, Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat Müdürlüğü için Kırım Cumhuriyeti’nde bulunan askeri birliklere ilişkin, aralarında devlet sırrını da oluşturan çeşitli bilgileri toplama, stoklama ve devretme faaliyetine katıldığına dair etraflı deliller toplandı” ifadesine yer verildi.
Ukrayna vatandaşı, Kırım Yüksek Mahkemesi tarafından 12 yıl hapse mahkum edilmişti. Savunma makamı, bu kararı temyize götürmüş ama Temyiz Mahkemesi başvuruyu geri çevirmişti.
Şiring’e yardım eden Rusya vatandaşı Tatyana Kuzmenko da 2 yıl ertelemeli 8 yıl hapse mahkum edilmişti.