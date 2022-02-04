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https://tr.sputniknews.com/20220204/kirimda-casusluktan-mahkum-edilen-ukraynalinin-askeri-birlikler-hakkinda-bilgi-topladigi-belirtildi-1053487206.html
Kırım’da casusluktan mahkum edilen Ukraynalının askeri birlikler hakkında bilgi topladığı belirtildi
Kırım’da casusluktan mahkum edilen Ukraynalının askeri birlikler hakkında bilgi topladığı belirtildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’dan casusluk suçundan mahkum edilen Ukrayna vatandaşı Konstantin Şiring’in, bölgedeki askeri birlikler hakkında... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T21:00+0300
2022-02-04T21:00+0300
dünya
fsb
kırım
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’dan casusluk suçundan mahkum edilen Ukrayna vatandaşı Konstantin Şiring’in, bölgedeki askeri birlikler hakkında bilgi topladığını belirtti.FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Şiring’e yönelik gerçekleştirilen soruşturma sonucunda, Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat Müdürlüğü için Kırım Cumhuriyeti’nde bulunan askeri birliklere ilişkin, aralarında devlet sırrını da oluşturan çeşitli bilgileri toplama, stoklama ve devretme faaliyetine katıldığına dair etraflı deliller toplandı” ifadesine yer verildi.Ukrayna vatandaşı, Kırım Yüksek Mahkemesi tarafından 12 yıl hapse mahkum edilmişti. Savunma makamı, bu kararı temyize götürmüş ama Temyiz Mahkemesi başvuruyu geri çevirmişti.Şiring’e yardım eden Rusya vatandaşı Tatyana Kuzmenko da 2 yıl ertelemeli 8 yıl hapse mahkum edilmişti.
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fsb, kırım, casus

Kırım’da casusluktan mahkum edilen Ukraynalının askeri birlikler hakkında bilgi topladığı belirtildi

21:00 04.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’dan casusluk suçundan mahkum edilen Ukrayna vatandaşı Konstantin Şiring’in, bölgedeki askeri birlikler hakkında bilgi topladığını belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’dan casusluk suçundan mahkum edilen Ukrayna vatandaşı Konstantin Şiring’in, bölgedeki askeri birlikler hakkında bilgi topladığını belirtti.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Şiring’e yönelik gerçekleştirilen soruşturma sonucunda, Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat Müdürlüğü için Kırım Cumhuriyeti’nde bulunan askeri birliklere ilişkin, aralarında devlet sırrını da oluşturan çeşitli bilgileri toplama, stoklama ve devretme faaliyetine katıldığına dair etraflı deliller toplandı” ifadesine yer verildi.
Ukrayna vatandaşı, Kırım Yüksek Mahkemesi tarafından 12 yıl hapse mahkum edilmişti. Savunma makamı, bu kararı temyize götürmüş ama Temyiz Mahkemesi başvuruyu geri çevirmişti.
Şiring’e yardım eden Rusya vatandaşı Tatyana Kuzmenko da 2 yıl ertelemeli 8 yıl hapse mahkum edilmişti.
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