https://tr.sputniknews.com/20220204/kleptoman-papagan-caldigi-gopro-kamerayla-yeni-zelandanin-guzelliklerini-goruntuledi-1053479881.html

Kleptoman papağan, çaldığı GoPro kamerayla Yeni Zelanda'nın güzelliklerini görüntüledi

Kleptoman papağan, çaldığı GoPro kamerayla Yeni Zelanda'nın güzelliklerini görüntüledi

Yeni Zelanda’da kleptoman bir papağan, çaldığı GoPro kamerasıyla ülkenin Fiordland bölgesinde bulunan doğal güzellikleri kayıt altına aldı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T17:36+0300

2022-02-04T17:36+0300

2022-02-04T17:38+0300

yaşam

yeni zelanda

papağan

hırsızlık

gopro

kamera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1042998101_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_9d37f8f2ff54d0196e01bd1e2839b87e.jpg

Kea isimli bir papağan türü, meraklılığıyla biliniyor, sık sık insanlardan cüzdan, takı ve diğer eşyaları çalmalarıyla gündeme geliyorlar. Kea türü bir papağanın Yeni Zelanda'daki Fiordland bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir aileden GoPro kamera çalması, bunun son örneği oldu.Papağan, çaldığı kamerayla bölgenin üzerinden uçarken Yeni Zelanda'nın doğal güzelliklerini kayıt altına aldı. Papağanın maceraları, Alex Verheul'un ailesiyle Fiordland'da başlarına gelenleri anlattığı Youtube videosuyla ortaya çıktı. Verheul'un yayınladığı videoda, bir balkonun köşesine tünemiş papağanın kameraya doğru hücum edip gagasıyla kamerayı çaldığı anlar görülüyor. Bu esnada ‘hırsızlık şüphelisi‘nin yüzü de kameraya yansıyor. Çaldığı kamerayla olay yerinden uçarak uzaklaşan kuş kayda devam eden GoPro sayesinde seyirlik manzara görüntüleri çekiyor.Daha sonra kayalıkların üstüne konan papağan bir süre kamerayı gagalayıp plastik parçaları kopardıktan sonra uçarak uzaklaşıyor.Verhul ailesinin çocuklarının kamerayı bulmasıyla papağanın çektiği görüntüler kurtarılabiliyor.

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yeni zelanda, papağan, hırsızlık, gopro, kamera