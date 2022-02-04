Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220204/kolombiyada-kurtaj-hakki-savunuculari-baskent-bogotada-eylem-duzenledi-1053454670.html
Kolombiya'da kürtaj hakkı savunucuları, başkent Bogota'da eylem düzenledi
Kolombiya'da kürtaj hakkı savunucuları, başkent Bogota'da eylem düzenledi
Kolombiya'da kürtaj yanlısı aktivistler, gebeliğin ilk 16 haftasında kürtajın suç olmaktan çıkarılması için yapılan önerinin reddedilmesinin ardından protesto... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T02:33+0300
2022-02-04T02:34+0300
dünya
kolombiya
kürtaj
kadın hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053454645_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_51fe22a19545ee4663f1c7a977a09aa0.jpg
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kürtaj hakkı savunucusu kadınlar, başkent Bogota'da eylem yaptı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Anayasa Mahkemesi önünde toplanan toplanan kürtaj yanlısı aktivistler, gebeliğin ilk 16 haftasında kürtajın suç olmaktan çıkarılması için yapılan önerinin reddedilmesinin ardından protesto gösterisi düzenledi.2006 yılından bu yana Kolombiya'da kürtaj sadece tecavüz, ensest, ceninde ciddi bozukluk ve annenin yaşamı için doğumun tehlike teşkil etmesi hallerinde yapılmasına izin veriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211108/polonyada-kadinlar-olunce-doktorlara-kadinin-hayatini-kurtarmak-icin-kurtaj-yasal-talimati-1050577344.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053454645_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_6fc7d13a5f161b64fabdc438f69473a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kolombiya, kürtaj, kadın hakları

Kolombiya'da kürtaj hakkı savunucuları, başkent Bogota'da eylem düzenledi

02:33 04.02.2022 (güncellendi: 02:34 04.02.2022)
© AAKolombiya'da kürtaj hakkı savunucuları
Kolombiya'da kürtaj hakkı savunucuları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
Abone ol
Kolombiya'da kürtaj yanlısı aktivistler, gebeliğin ilk 16 haftasında kürtajın suç olmaktan çıkarılması için yapılan önerinin reddedilmesinin ardından protesto gösterisi düzenledi.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kürtaj hakkı savunucusu kadınlar, başkent Bogota'da eylem yaptı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Anayasa Mahkemesi önünde toplanan toplanan kürtaj yanlısı aktivistler, gebeliğin ilk 16 haftasında kürtajın suç olmaktan çıkarılması için yapılan önerinin reddedilmesinin ardından protesto gösterisi düzenledi.

2006 yılından bu yana Kolombiya'da kürtaj sadece tecavüz, ensest, ceninde ciddi bozukluk ve annenin yaşamı için doğumun tehlike teşkil etmesi hallerinde yapılmasına izin veriliyor.

Polonya'da 30 yaşındaki Izabela adlı kadının 22 haftalık hamileyken kürtaj yasağı yüzünden ölmesine yönelik protestolar (Poznan, Polonya, 6 Kasım 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
DÜNYA
Polonya'da kadınlar ölünce, doktorlara 'kadının hayatını kurtarmak için kürtaj yasal' talimatı
8 Kasım 2021, 11:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce