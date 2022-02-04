https://tr.sputniknews.com/20220204/kolombiyada-kurtaj-hakki-savunuculari-baskent-bogotada-eylem-duzenledi-1053454670.html

Kolombiya'da kürtaj hakkı savunucuları, başkent Bogota'da eylem düzenledi

Kolombiya'da kürtaj hakkı savunucuları, başkent Bogota'da eylem düzenledi

Kolombiya'da kürtaj yanlısı aktivistler, gebeliğin ilk 16 haftasında kürtajın suç olmaktan çıkarılması için yapılan önerinin reddedilmesinin ardından protesto... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T02:33+0300

2022-02-04T02:33+0300

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kadın hakları

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kürtaj hakkı savunucusu kadınlar, başkent Bogota'da eylem yaptı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Anayasa Mahkemesi önünde toplanan toplanan kürtaj yanlısı aktivistler, gebeliğin ilk 16 haftasında kürtajın suç olmaktan çıkarılması için yapılan önerinin reddedilmesinin ardından protesto gösterisi düzenledi.2006 yılından bu yana Kolombiya'da kürtaj sadece tecavüz, ensest, ceninde ciddi bozukluk ve annenin yaşamı için doğumun tehlike teşkil etmesi hallerinde yapılmasına izin veriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211108/polonyada-kadinlar-olunce-doktorlara-kadinin-hayatini-kurtarmak-icin-kurtaj-yasal-talimati-1050577344.html

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kolombiya, kürtaj, kadın hakları