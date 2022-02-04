Konya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada

Saat 02.30 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana gelen kazada, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ş. idaresindeki yolcu otobüsü ile kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Cahit E. idaresindeki kamyon, kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza otobüste bulunan ve yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Saat 02.30 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana gelen kazada, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ş. idaresindeki yolcu otobüsü ile kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Cahit E. idaresindeki kamyon, kavşakta çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza otobüste bulunan ve yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.