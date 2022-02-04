https://tr.sputniknews.com/20220204/konyada-yolcu-otobusuyle-kamyonun-carpistigi-anlar-kamerada-1053490275.html

Konya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada

Konya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T23:03+0300

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türkiye

konya

yolcu

otobüs

kamyon

ereğli

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Saat 02.30 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana gelen kazada, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ş. idaresindeki yolcu otobüsü ile kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Cahit E. idaresindeki kamyon, kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza otobüste bulunan ve yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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konya, yolcu, otobüs, kamyon, ereğli