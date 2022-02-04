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Konya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Konya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T23:03+0300
2022-02-04T23:02+0300
türkiye
konya
yolcu
otobüs
kamyon
ereğli
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Saat 02.30 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana gelen kazada, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ş. idaresindeki yolcu otobüsü ile kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Cahit E. idaresindeki kamyon, kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza otobüste bulunan ve yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
türkiye
konya
ereğli
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konya, yolcu, otobüs, kamyon, ereğli

Konya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada

23:03 04.02.2022
© İHA / CİHAN KARAKIŞKonya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA / CİHAN KARAKIŞ
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Saat 02.30 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana gelen kazada, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ş. idaresindeki yolcu otobüsü ile kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Cahit E. idaresindeki kamyon, kavşakta çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza otobüste bulunan ve yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
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