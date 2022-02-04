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Koronavirüsü ağır geçirenlerin ortak özelliği bulundu
Koronavirüsü ağır geçirenlerin ortak özelliği bulundu
Bilim insanları koronavirüsü ağır geçiren veya hastalık yüzünden yaşamını yitiren kişilerle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırmada, hastalığın seyri... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T16:15+0300
2022-02-04T16:20+0300
d vitamini
koronavirüs
ağır hasta
ortak
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İsrail’in önde gelen kurumlarından Bar-Ilan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyri ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.Uzmanlar, D vitamini eksikliği olanların koronavirüsü daha ağır geçirme ya da hastalıktan dolayı yaşamını yitirme riskinin çok daha yüksek olduğunu tespit etti.Sözcü’nün aktardığına göre, yapılan araştırmada D vitamini eksikliği olan bireylerin hastalığı ağır geçirme riskinin 14 kat daha fazla olduğu belirlendi. PLOS ONE isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında 1100’den fazla katılımcının verilerinin izlendiği belirtildi.D vitamini eksikliği olan bireylerin Kovid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirme oranlarının ise yüzde 25.6 olduğu kayıtlara geçti. D vitamini oranı ortalama seviyede olanlarda ise ölüm oranının yüzde 2.3 olduğu belirlendi. Araştırmayı yürüten Dr. Amiel Dror, “Bu sonuçlar, D vitamininin normal seviyelerde olmasının virüse karşı etkili sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220123/arastirma-koronaviruse-bagli-olumler-d-vitamini-eksikligi-ile-baglantili-olabilir-1053041367.html
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d vitamini, ağır hasta, ortak

Koronavirüsü ağır geçirenlerin ortak özelliği bulundu

16:15 04.02.2022 (güncellendi: 16:20 04.02.2022)
© AAkoronavirüs - maske - hapşırık
koronavirüs - maske - hapşırık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Bilim insanları koronavirüsü ağır geçiren veya hastalık yüzünden yaşamını yitiren kişilerle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırmada, hastalığın seyri ile ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.
İsrail’in önde gelen kurumlarından Bar-Ilan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyri ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.
Uzmanlar, D vitamini eksikliği olanların koronavirüsü daha ağır geçirme ya da hastalıktan dolayı yaşamını yitirme riskinin çok daha yüksek olduğunu tespit etti.
Sözcü’nün aktardığına göre, yapılan araştırmada D vitamini eksikliği olan bireylerin hastalığı ağır geçirme riskinin 14 kat daha fazla olduğu belirlendi. PLOS ONE isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında 1100’den fazla katılımcının verilerinin izlendiği belirtildi.
D vitamini eksikliği olan bireylerin Kovid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirme oranlarının ise yüzde 25.6 olduğu kayıtlara geçti. D vitamini oranı ortalama seviyede olanlarda ise ölüm oranının yüzde 2.3 olduğu belirlendi. Araştırmayı yürüten Dr. Amiel Dror, “Bu sonuçlar, D vitamininin normal seviyelerde olmasının virüse karşı etkili sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor” dedi.
D vitamini - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
KORONAVİRÜS
Araştırma: Koronavirüse bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir
23 Ocak, 20:32
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