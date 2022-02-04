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Kovid-19'dan sonra HIV virüsünün de yeni varyantı çıktı: Çok ölümcül ve hızlı yayılıyor
Kovid-19'dan sonra HIV virüsünün de yeni varyantı çıktı: Çok ölümcül ve hızlı yayılıyor
Hollanda'da AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün yeni varyantı keşfedildi. 10 yıllardır varlık gösterdiği tespit edilen varyantın çok ölümcül olduğu ve... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:27+0300
2022-02-04T18:27+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
varyant
omicron
hiv
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Sputnik'in ulaştığı materyallere göre bilim insanları Hollanda'da keşfedilen yeni bir HIV virüsü varyantının son derece tehlikeli olduğu ve çok hızlı yayıldığı sonucuna vardı.Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü'nden Prof. Christoph Fraser öncülüğündeki bilim insanları, çok kısa süre önce yayınlanan bir makalede, M grubu HIV-1 virüsünün başka bir genetik varyantının keşfedildiğini açıkladı. Bu, birçok mutasyona sahip olmasına rağmen, yapısal olarak B varyantına daha yakın. Ancak asıl özelliği çok daha büyük bir virülansa sahip olması, yani daha tehlikeli olması.Hollanda dışında sadece İsviçre ve Belçika'da görülen yeni varyanta 'VB' adı verildi. VB varyantını taşıyan kişilerde ilaç tedavisi öncesinde görülen belirtilerin diğer HIV varyantlarındakine farklı olduğu tespit edildi. Buna göre yeni varyant, kişilerin kanlarında 5.5 kat daha fazla HIV virüsü oluşturuyor ve bu kişilerin CD4 T hücreleri de neredeyse iki kat daha hızlı şekilde azalıyor.Daha anlaşılır bir ifadeyle, önceki varyantlarda AIDS hastalığı 6-7 yılda oluşurken bu süre yeni varyantla birlikte 2-3 yıla kadar düşebilir.Yeni varyantın bir diğer özelliğinin de öncekilere kıyasla çok daha hızlı şekilde yayılması olduğu vurgulandı.Sınıflandırmanın oluşturulduğu 2000 yılında toplam 9 varyant vardı. Neredeyse 20 yıldır hiçbir şey değişmedi, ancak 2019'un sonunda 10. varyant keşfedildi. Nunun yakın zamanda ortaya çıkan bir varyant olmadığı, ancak düşük prevalansı nedeniyle daha önce fark edilmediği ortaya çıktı.10. varyant, sırasıyla 1983, 1990 ve 2001 yıllarında hastalanan üç Kongo vatandaşında tespit edildi. O yıllardaki teknolojik imkanlar, bu varyant ile diğerleri arasındaki temel farklılıkların ortaya çıkarmaya izin vermedi. Fakat o zamandan günümüze, tam genom dizilimi gibi karmaşık tanı yöntemleri geliştirildi ve bunlar daha erişilebilir hale geldi.
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koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, varyant, omicron, hiv

Kovid-19'dan sonra HIV virüsünün de yeni varyantı çıktı: Çok ölümcül ve hızlı yayılıyor

18:27 04.02.2022
© Fotoğraf : Illustration: © National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 20 yıl sonra ilk kez yeni bir HIV türü keşfedildi
 20 yıl sonra ilk kez yeni bir HIV türü keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Fotoğraf : Illustration: © National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
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Hollanda'da AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün yeni varyantı keşfedildi. 10 yıllardır varlık gösterdiği tespit edilen varyantın çok ölümcül olduğu ve hızlı yayıldığı belirlendi.
Sputnik'in ulaştığı materyallere göre bilim insanları Hollanda'da keşfedilen yeni bir HIV virüsü varyantının son derece tehlikeli olduğu ve çok hızlı yayıldığı sonucuna vardı.

Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü'nden Prof. Christoph Fraser öncülüğündeki bilim insanları, çok kısa süre önce yayınlanan bir makalede, M grubu HIV-1 virüsünün başka bir genetik varyantının keşfedildiğini açıkladı. Bu, birçok mutasyona sahip olmasına rağmen, yapısal olarak B varyantına daha yakın. Ancak asıl özelliği çok daha büyük bir virülansa sahip olması, yani daha tehlikeli olması.

Hollanda dışında sadece İsviçre ve Belçika'da görülen yeni varyanta 'VB' adı verildi. VB varyantını taşıyan kişilerde ilaç tedavisi öncesinde görülen belirtilerin diğer HIV varyantlarındakine farklı olduğu tespit edildi. Buna göre yeni varyant, kişilerin kanlarında 5.5 kat daha fazla HIV virüsü oluşturuyor ve bu kişilerin CD4 T hücreleri de neredeyse iki kat daha hızlı şekilde azalıyor.

Daha anlaşılır bir ifadeyle, önceki varyantlarda AIDS hastalığı 6-7 yılda oluşurken bu süre yeni varyantla birlikte 2-3 yıla kadar düşebilir.

Yeni varyantın bir diğer özelliğinin de öncekilere kıyasla çok daha hızlı şekilde yayılması olduğu vurgulandı.
Sınıflandırmanın oluşturulduğu 2000 yılında toplam 9 varyant vardı. Neredeyse 20 yıldır hiçbir şey değişmedi, ancak 2019'un sonunda 10. varyant keşfedildi. Nunun yakın zamanda ortaya çıkan bir varyant olmadığı, ancak düşük prevalansı nedeniyle daha önce fark edilmediği ortaya çıktı.

10. varyant, sırasıyla 1983, 1990 ve 2001 yıllarında hastalanan üç Kongo vatandaşında tespit edildi. O yıllardaki teknolojik imkanlar, bu varyant ile diğerleri arasındaki temel farklılıkların ortaya çıkarmaya izin vermedi. Fakat o zamandan günümüze, tam genom dizilimi gibi karmaşık tanı yöntemleri geliştirildi ve bunlar daha erişilebilir hale geldi.
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