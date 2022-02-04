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Kübra Ece'nin ölümünden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Kübra Ece'nin ölümünden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Avcılar'da sevgilisinin 4’üncü kat balkonundan düşerek ölen Kübra Ece’nin balkondaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ece'nin balkona doğru... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T15:25+0300
2022-02-04T15:25+0300
2022-02-04T15:25+0300
türkiye
kübra ece
istanbul
polis
emniyet
kadın
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İstanbul'da bir binanın 4’üncü katından düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece'ye dair yeni görüntüler ortaya çıktı.Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'ye ait evin balkonunun görüntülerinde Kübra Ece, koşarak balkona çıkıyor ve bir anda balkondan aşağı düşüyor.Görüntüler, bağırma seslerini duyan karşı apartmandaki vatandaş tarafından çekildi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/kubra-ecenin-supheli-olumuyle-ilgili-gozaltina-alinanlar-serbest-1053376126.html
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kübra ece, istanbul, polis, emniyet, kadın
Kübra Ece'nin ölümünden önceki son görüntüsü ortaya çıktı Abone ol
İstanbul Avcılar'da sevgilisinin 4’üncü kat balkonundan düşerek ölen Kübra Ece’nin balkondaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ece'nin balkona doğru koşarak kendini boşluğa bıraktığı görülüyor.
İstanbul'da bir binanın 4’üncü katından düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece'ye dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'ye ait evin balkonunun görüntülerinde Kübra Ece, koşarak balkona çıkıyor ve bir anda balkondan aşağı düşüyor.
Görüntüler, bağırma seslerini duyan karşı
apartmandaki vatandaş tarafından çekildi.