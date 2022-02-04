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Kübra Ece'nin ölümünden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Kübra Ece'nin ölümünden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Avcılar'da sevgilisinin 4’üncü kat balkonundan düşerek ölen Kübra Ece’nin balkondaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ece'nin balkona doğru... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T15:25+0300
2022-02-04T15:25+0300
türkiye
kübra ece
istanbul
polis
emniyet
kadın
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İstanbul'da bir binanın 4’üncü katından düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece'ye dair yeni görüntüler ortaya çıktı.Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'ye ait evin balkonunun görüntülerinde Kübra Ece, koşarak balkona çıkıyor ve bir anda balkondan aşağı düşüyor.Görüntüler, bağırma seslerini duyan karşı apartmandaki vatandaş tarafından çekildi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/kubra-ecenin-supheli-olumuyle-ilgili-gozaltina-alinanlar-serbest-1053376126.html
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kübra ece, istanbul, polis, emniyet, kadın

Kübra Ece'nin ölümünden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

15:25 04.02.2022
© İHAKübra Ece'nin son görüntüleri
Kübra Ece'nin son görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA
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İstanbul Avcılar'da sevgilisinin 4’üncü kat balkonundan düşerek ölen Kübra Ece’nin balkondaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ece'nin balkona doğru koşarak kendini boşluğa bıraktığı görülüyor.
İstanbul'da bir binanın 4’üncü katından düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece'ye dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'ye ait evin balkonunun görüntülerinde Kübra Ece, koşarak balkona çıkıyor ve bir anda balkondan aşağı düşüyor.
Görüntüler, bağırma seslerini duyan karşı apartmandaki vatandaş tarafından çekildi.
Kübra Ece - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
TÜRKİYE
Kübra Ece’nin şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest
2 Şubat, 10:44
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