https://tr.sputniknews.com/20220204/kubra-ecenin-olumunden-onceki-son-goruntusu-ortaya-cikti-1053473674.html

Kübra Ece'nin ölümünden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Kübra Ece'nin ölümünden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Avcılar'da sevgilisinin 4’üncü kat balkonundan düşerek ölen Kübra Ece’nin balkondaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ece'nin balkona doğru... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T15:25+0300

2022-02-04T15:25+0300

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türkiye

kübra ece

istanbul

polis

emniyet

kadın

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İstanbul'da bir binanın 4’üncü katından düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece'ye dair yeni görüntüler ortaya çıktı.Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'ye ait evin balkonunun görüntülerinde Kübra Ece, koşarak balkona çıkıyor ve bir anda balkondan aşağı düşüyor.Görüntüler, bağırma seslerini duyan karşı apartmandaki vatandaş tarafından çekildi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/kubra-ecenin-supheli-olumuyle-ilgili-gozaltina-alinanlar-serbest-1053376126.html

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kübra ece, istanbul, polis, emniyet, kadın