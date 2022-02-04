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Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan gözaltına alındı
Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan gözaltına alındı
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile belediyede çalışan 2 görevli, haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T20:28+0300
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türkiye
çanakkale valiliği
cengiz balkan
ayvacık
irtikap
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belediye binasına geldi."İrtikap" suçunu işledikleri iddia edilen Belediye Başkanı Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. ve memur Metin E, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Soruşturmanın, Küçükkuyu'da yaşayan Kamuran T'nin geçen yıl temmuz ayında alınan ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde Metin E'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını söylemesi üzerine başlatıldığı belirtildi.Cengiz Balkan ile diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
türkiye
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çanakkale valiliği, cengiz balkan, ayvacık, irtikap

Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan gözaltına alındı

20:28 04.02.2022
© DHAAyvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© DHA
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Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile belediyede çalışan 2 görevli, haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belediye binasına geldi.
"İrtikap" suçunu işledikleri iddia edilen Belediye Başkanı Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. ve memur Metin E, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturmanın, Küçükkuyu'da yaşayan Kamuran T'nin geçen yıl temmuz ayında alınan ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde Metin E'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını söylemesi üzerine başlatıldığı belirtildi.
Cengiz Balkan ile diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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