https://tr.sputniknews.com/20220204/kur-korumali-tl-mevduat-hesabi-281-milyar-liraya-yukseldi-1053465222.html

Kur korumalı TL mevduat hesabı 281 milyar liraya yükseldi

Kur korumalı TL mevduat hesabı 281 milyar liraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, "2 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 281 milyar liraya yükseldi. 119 milyar lira Merkez... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T12:30+0300

2022-02-04T12:30+0300

2022-02-04T12:33+0300

kur korumalı tl mevduat

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

enflasyon

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen 'Ekonomi Buluşmaları' toplantısı, Pendik'te yapılan buluşma ile devam etti.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, iş insanları ve sanayiciler katıldı.Gürcan, 2020 yılı başı itibarıyla çok ciddi bir salgın sürecine girdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:Gürcan, kur korumalı mevduat hesaplarına önemli bir ilginin olduğunu dile getirerek, "2 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 281 milyar liraya yükseldi. 119 milyar lira Merkez Bankası destekli 162 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 60 milyar lira tüzel şirketlerden geldi" şeklinde konuştu.Sanayi endeksinin ciddi şekilde güçlendiğini aktaran Gürcan, "2022 birinci ayı itibarıyla kapasite kullanım oranımızın yüzde 78 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yüzden Türkiye üretime çok güçlü bir biçimde devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin esnafımıza ve sanayicilerimize yönelik açıkladığı tedbirlerle durgunluğu çok hızlı bir biçimde aştık" ifadelerini kullandı.Nisan ayından itibaren enflasyonda düşüş beklentisiGürcan, salgın süreci sonrasında tüm dünya genelinde ciddi fiyat artışları olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:Jeopolitik konumdan kaynaklı siyasi krizler sebebiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının arttığını vurgulayan Gürcan, "Devlet olarak doğalgaz ve elektrikte ciddi desteklerle alış maliyetinin çok çok altında vatandaşımıza enerji teminini sağlıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız da yaptığı çalışma ile dar gelirli ailelerimize önemli destekler veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üzere elektrikte düşük tarifeden faturalandırma aylık 150 kw'den 210 kw seviyesine çıkarıldı" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220202/babacan-kur-korumali-tl-vadeli-mevduat-hesabi-diye-koyduklari-sey-devleti-batirma-projesidir-1053403781.html

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kur korumalı tl mevduat, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon