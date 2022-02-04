https://tr.sputniknews.com/20220204/lisanssiz-elektrik-ureticilerinin-enerji-satisi-odemelerinde-kademeli-tarife-esas-alinacak-1053459206.html

Lisanssız elektrik üreticilerinin enerji satışı ödemelerinde kademeli tarife esas alınacak

Lisanssız elektrik üreticilerinin enerji satışı ödemelerinde kademeli tarife esas alınacak

Lisanssız elektrik üreticilerine ödenecek ihtiyaç fazlası enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınacak. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T09:53+0300

2022-02-04T09:53+0300

2022-02-04T09:53+0300

türkiye

elektrik

enerji

resmi gazete

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EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, üreticinin serbest tüketici olup olmaması ve mahsuplaşmanın saatlik veya aylık olarak yapılması arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, üreticilere ödenecek ihtiyaç fazlası elektrik bedeli için kademeli tarife esas alınacak.Saatlik mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketimin üretimi geçmesi halinde, saatlik mahsuplaşma neticesinde net tüketim üzerinden kademeli tarife uygulaması yapılacak.Ayrıca, aylık mahsuplaşma kapsamındaki tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim değerleri esas alınarak tüketici ve tedarikçiler için kademeli tarife uygulanacak.

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elektrik, enerji, resmi gazete