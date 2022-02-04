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https://tr.sputniknews.com/20220204/londrada-bir-postaciya-esrarli-kekleri-yanlislikla-yedikten-sonra-sorusturma-acildi-1053489708.html
Londra'da bir postacıya esrarlı kekleri 'yanlışlıkla' yedikten sonra soruşturma açıldı
Londra'da bir postacıya esrarlı kekleri 'yanlışlıkla' yedikten sonra soruşturma açıldı
Birleşik Krallık posta servisi Royal Mail, bünyesinde çalışan bir postacının yanlışlıkla esrarlı kek yedikten sonra sokakta dolaştığını gösteren videonun viral... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T23:07+0300
2022-02-04T23:10+0300
yaşam
ingiltere
esrar
kek
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Birleşik Krallık posta servisi Royal Mail, ülkenin başkenti Londra'da bir postacının esrarlı kek yedikten sonra gönderi dağıtmak için sokakta dolaştığı esnada çekilen videosunun viral olması sonucu soruşturma başlattığını duyurdu. Söz konusu soruşturmaya neden olan ise videonun içeriğinde yer alan postacının görev başındayken kafasının oldukça 'yüksek' olması gösterildi. Daily Mail'de yer alan habere göre, internette erişime engellenen videoda kafası yüksek postacının bir caddede sendelerken yürüdüğü görülüyor. Söz konusu videoda, bir kutu esrarlı kekin sosyal medya paylaşım sitesi Instagram üzerinden satış yapan 'Dank Bakery' adlı profilden sipariş edildiği ve gönderinin teslim edilmesi gereken adreste kimsenin bulunmaması nedeniyle teslim edilemediği belirtildi. Paylaşımdan kaldırılan videonun açıklamasında ise Clapham bölgesinde görevli postacının bir kutu esrarlı kekin neredeyse tamamını 'yanlışlıkla' yediği ifade edildi. Böylece 1 ay boyunca teslim alınmayan gönderi, postacı tarafından 'tüketildi'.Daily Mail'e göre, videoda el arabasına doğru ilerlemeye çalışan postacının sendelediğinin görüldüğü ve arkadan 'kafanız gerçekten çok iyi' sesinin geldiği aktarıldı.Video metninde postacının tam dört dilim kek yediği belirtildi. Söz konusu yanlışlıkla tüketilen esrarlı kekler ve viral video için Royal Mail sözcüsü, 'daha fazla önlem alınması gerekip gerekmediğini' saptamak için bir soruşturma başlatıldığını söyledi.Royal Mail sözcüsü çalışanlardan her zaman 'yüksek' standartlar beklediklerinin de altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/dunyanin-en-buyuk-esrarli-keki-gorucuye-cikti--1051754829.html
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ingiltere, esrar, kek

Londra'da bir postacıya esrarlı kekleri 'yanlışlıkla' yedikten sonra soruşturma açıldı

23:07 04.02.2022 (güncellendi: 23:10 04.02.2022)
© AFP 2021 / YURI CORTEZkek
kek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / YURI CORTEZ
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Birleşik Krallık posta servisi Royal Mail, bünyesinde çalışan bir postacının yanlışlıkla esrarlı kek yedikten sonra sokakta dolaştığını gösteren videonun viral olmasının ardından soruşturma başlattığını duyurdu.
Birleşik Krallık posta servisi Royal Mail, ülkenin başkenti Londra'da bir postacının esrarlı kek yedikten sonra gönderi dağıtmak için sokakta dolaştığı esnada çekilen videosunun viral olması sonucu soruşturma başlattığını duyurdu. Söz konusu soruşturmaya neden olan ise videonun içeriğinde yer alan postacının görev başındayken kafasının oldukça 'yüksek' olması gösterildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, internette erişime engellenen videoda kafası yüksek postacının bir caddede sendelerken yürüdüğü görülüyor. Söz konusu videoda, bir kutu esrarlı kekin sosyal medya paylaşım sitesi Instagram üzerinden satış yapan 'Dank Bakery' adlı profilden sipariş edildiği ve gönderinin teslim edilmesi gereken adreste kimsenin bulunmaması nedeniyle teslim edilemediği belirtildi.

Paylaşımdan kaldırılan videonun açıklamasında ise Clapham bölgesinde görevli postacının bir kutu esrarlı kekin neredeyse tamamını 'yanlışlıkla' yediği ifade edildi. Böylece 1 ay boyunca teslim alınmayan gönderi, postacı tarafından 'tüketildi'.

Daily Mail'e göre, videoda el arabasına doğru ilerlemeye çalışan postacının sendelediğinin görüldüğü ve arkadan 'kafanız gerçekten çok iyi' sesinin geldiği aktarıldı.

Video metninde postacının tam dört dilim kek yediği belirtildi.

Söz konusu yanlışlıkla tüketilen esrarlı kekler ve viral video için Royal Mail sözcüsü, 'daha fazla önlem alınması gerekip gerekmediğini' saptamak için bir soruşturma başlatıldığını söyledi.
Royal Mail sözcüsü çalışanlardan her zaman 'yüksek' standartlar beklediklerinin de altını çizdi.


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