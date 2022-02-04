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https://tr.sputniknews.com/20220204/mahmutyazicioglu-cinayetinde-zanlilarinin-ilk-ifadeleri-ortaya-cikti-yaralayip-yolda-birakacaktik-1053458915.html
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık
Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet zanlıları ilk ifadelerinde restorana Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralama amacıyla gittiklerini... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T09:39+0300
2022-02-04T09:39+0300
türkiye
şafak mahmutyazıcıoğlu
cinayet
ifade
ece erken
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İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.Cinayetin tetikçisi olduğu belirtilen Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmenin ardından Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.Zanlıların Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, “Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı” şeklinde cevap verdikleri öğrenildi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.Ne olmuştu? Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.Olay sırasında avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.
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şafak mahmutyazıcıoğlu, cinayet, ifade, ece erken

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

09:39 04.02.2022
© AAŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet zanlıları ilk ifadelerinde restorana Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralama amacıyla gittiklerini ileri sürdü.
İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.
Cinayetin tetikçisi olduğu belirtilen Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmenin ardından Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.
Zanlıların Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, “Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı” şeklinde cevap verdikleri öğrenildi.
Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.
Olay sırasında avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.
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