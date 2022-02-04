https://tr.sputniknews.com/20220204/moskova-metrosunda-bir-alpaka-yolculuk-yapti-1053477399.html

Moskova Metrosu’nda bir alpaka yolculuk yaptı

Moskova Metrosu’nda bir alpaka yolculuk yaptı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki metroda yolcular alışılmadık bir manzara ile karşılaştı. Metro treninde Güney Amerika’ya özgü bir hayvan olan alpaka görüldü. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T16:28+0300

2022-02-04T16:28+0300

2022-02-04T16:28+0300

moskova

metro

alpaka

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Moskova sakinleri dün bir alpaka ile metroda yolculuk yaptı. Alpakanın istasyondaki ve trenin içindeki görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Moskova Ulaşım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kurallara aykırı olmasına rağmen bir metro görevlisi hayvan için üzüldüğü için sahipleri ile birlikte metroya girmesine izin verdi. Yönetmeliğe göre bu büyüklükte bir hayvanın trenlere girmesinin yasak olduğu kaydedilen açıklamada, “Biz de hayvanları seviyoruz, ancak bu tür hayvanlar hiçbir durumda metroda taşınmamalı. Bir şeyler ters gitmiş olsaydı, alpaka sadece kendine değil diğer yolculara da zarar verebilir veya trenlerin hareketini durdurabilirdi” ifadeleri kullanıldı ve hayvanın korkabileceği belirtildi.

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moskova, metro, alpaka