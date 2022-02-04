Moskova Metrosu’nda bir alpaka yolculuk yaptı

Moskova sakinleri dün bir alpaka ile metroda yolculuk yaptı. Alpakanın istasyondaki ve trenin içindeki görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Moskova Ulaşım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kurallara aykırı olmasına rağmen bir metro görevlisi hayvan için üzüldüğü için sahipleri ile birlikte metroya girmesine izin verdi. Yönetmeliğe göre bu büyüklükte bir hayvanın trenlere girmesinin yasak olduğu kaydedilen açıklamada, “Biz de hayvanları seviyoruz, ancak bu tür hayvanlar hiçbir durumda metroda taşınmamalı. Bir şeyler ters gitmiş olsaydı, alpaka sadece kendine değil diğer yolculara da zarar verebilir veya trenlerin hareketini durdurabilirdi” ifadeleri kullanıldı ve hayvanın korkabileceği belirtildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki metroda yolcular alışılmadık bir manzara ile karşılaştı. Metro treninde Güney Amerika’ya özgü bir hayvan olan alpaka görüldü.
Moskova sakinleri dün bir alpaka ile metroda yolculuk yaptı.
Alpakanın istasyondaki ve trenin içindeki görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
Метро доступно для всех, особенно для больших «пушистиков».
В московской подземке заметили необычного пассажира, который куда-то направлялся вместе со своими сопровождающими. Благодаря своей модельной внешности альпака привлекала большое внимание других горожан. pic.twitter.com/aNxuh3kipq
Moskova Ulaşım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kurallara aykırı olmasına rağmen bir metro görevlisi hayvan için üzüldüğü için sahipleri ile birlikte metroya girmesine izin verdi.
Yönetmeliğe göre bu büyüklükte bir hayvanın trenlere girmesinin yasak olduğu kaydedilen açıklamada, “Biz de hayvanları seviyoruz, ancak bu tür hayvanlar hiçbir durumda metroda taşınmamalı. Bir şeyler ters gitmiş olsaydı, alpaka sadece kendine değil diğer yolculara da zarar verebilir veya trenlerin hareketini durdurabilirdi” ifadeleri kullanıldı ve hayvanın korkabileceği belirtildi.