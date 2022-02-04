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https://tr.sputniknews.com/20220204/msb-yunanistan-insanlik-disi-muameleye-derhal-son-vermeli-1053479680.html
MSB: Yunanistan insanlık dışı muameleye derhal son vermeli
MSB: Yunanistan insanlık dışı muameleye derhal son vermeli
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir" ifadeleri... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T17:30+0300
2022-02-04T17:30+0300
türkiye
yunanistan
deniz
göç
milli savunma bakanlığı (msb)
avrupa
ab
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırında donarak vefat eden göçmenler hakkında açıklama yayımladı.Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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yunanistan, deniz, göç, milli savunma bakanlığı (msb), avrupa, ab

MSB: Yunanistan insanlık dışı muameleye derhal son vermeli

17:30 04.02.2022
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırında donarak vefat eden göçmenler hakkında açıklama yayımladı.
Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntüleri 7’den 70’e herkesi derinden üzmüştür. Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir. İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık AB’nin de dikkatini çekmelidir."
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