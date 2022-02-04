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Nick Cave & The Bad Seeds, Türkiye'ye geliyor
Nick Cave & The Bad Seeds, Türkiye'ye geliyor
Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta Parkorman’da izleyicilerle buluşacak. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
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nick cave, konser, istanbul

Nick Cave & The Bad Seeds, Türkiye'ye geliyor

13:21 04.02.2022 (güncellendi: 13:27 04.02.2022)
© AANick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor
Nick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta Parkorman’da izleyicilerle buluşacak.
© AARed Right Hand, Into My Arms, Jubilee Street gibi şarkıları ile tanınan Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta Parkorman’da dinleyicileriyle buluşacak. Bilet satışları 14 Şubat'ta başlıyor.
Nick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Red Right Hand, Into My Arms, Jubilee Street gibi şarkıları ile tanınan Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta Parkorman’da dinleyicileriyle buluşacak. Bilet satışları 14 Şubat'ta başlıyor.
© AA2018’de İstanbul Caz Festivali kapsamında verdiği konserden sonra İstanbul’a tekrar gelecek olan Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu.
Nick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
2018’de İstanbul Caz Festivali kapsamında verdiği konserden sonra İstanbul’a tekrar gelecek olan Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu.
© AANick Cave & The Bad Seeds, 1984’teki ilk albümleri From Her To Eternity’den başlayarak toplam 17 stüdyo albümü kaydetti.
Nick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Nick Cave & The Bad Seeds, 1984’teki ilk albümleri From Her To Eternity’den başlayarak toplam 17 stüdyo albümü kaydetti.
© Muhsin AkgünSon albümleri Ghosteen, The Bad Seeds’in en iyi çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.
Nick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye
4/5
© Muhsin Akgün
Son albümleri Ghosteen, The Bad Seeds’in en iyi çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.
© AANick Cave, 11 Temmuz 2018’de grubu The Bad Seeds ile ‘25. İstanbul Caz Festivali’ kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne almıştı.
Nick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Nick Cave, 11 Temmuz 2018’de grubu The Bad Seeds ile ‘25. İstanbul Caz Festivali’ kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne almıştı.
1/5
© AA
Red Right Hand, Into My Arms, Jubilee Street gibi şarkıları ile tanınan Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta Parkorman’da dinleyicileriyle buluşacak. Bilet satışları 14 Şubat'ta başlıyor.
2/5
© AA
2018’de İstanbul Caz Festivali kapsamında verdiği konserden sonra İstanbul’a tekrar gelecek olan Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu.
3/5
© AA
Nick Cave & The Bad Seeds, 1984’teki ilk albümleri From Her To Eternity’den başlayarak toplam 17 stüdyo albümü kaydetti.
4/5
© Muhsin Akgün
Son albümleri Ghosteen, The Bad Seeds’in en iyi çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.
5/5
© AA
Nick Cave, 11 Temmuz 2018’de grubu The Bad Seeds ile ‘25. İstanbul Caz Festivali’ kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne almıştı.
Nick Cave - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2019
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Nick Cave yeni albümünü duyurdu
23 Eylül 2019, 21:50
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