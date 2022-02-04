Nick Cave & The Bad Seeds, Türkiye'ye geliyor

© AA 2018’de İstanbul Caz Festivali kapsamında verdiği konserden sonra İstanbul’a tekrar gelecek olan Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu.