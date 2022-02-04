Nick Cave & The Bad Seeds, Türkiye'ye geliyor

© AARed Right Hand, Into My Arms, Jubilee Street gibi şarkıları ile tanınan Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta Parkorman’da dinleyicileriyle buluşacak. Bilet satışları 14 Şubat'ta başlıyor.
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© AA
Red Right Hand, Into My Arms, Jubilee Street gibi şarkıları ile tanınan Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta Parkorman’da dinleyicileriyle buluşacak. Bilet satışları 14 Şubat'ta başlıyor.
© AA2018’de İstanbul Caz Festivali kapsamında verdiği konserden sonra İstanbul’a tekrar gelecek olan Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu.
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© AA
2018’de İstanbul Caz Festivali kapsamında verdiği konserden sonra İstanbul’a tekrar gelecek olan Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu.
© AANick Cave & The Bad Seeds, 1984’teki ilk albümleri From Her To Eternity’den başlayarak toplam 17 stüdyo albümü kaydetti.
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© AA
Nick Cave & The Bad Seeds, 1984’teki ilk albümleri From Her To Eternity’den başlayarak toplam 17 stüdyo albümü kaydetti.
© Muhsin AkgünSon albümleri Ghosteen, The Bad Seeds’in en iyi çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.
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© Muhsin Akgün
Son albümleri Ghosteen, The Bad Seeds’in en iyi çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.
© AANick Cave, 11 Temmuz 2018’de grubu The Bad Seeds ile ‘25. İstanbul Caz Festivali’ kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne almıştı.
5/5
© AA
Nick Cave, 11 Temmuz 2018’de grubu The Bad Seeds ile ‘25. İstanbul Caz Festivali’ kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne almıştı.
1/5
© AA
Red Right Hand, Into My Arms, Jubilee Street gibi şarkıları ile tanınan Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta Parkorman’da dinleyicileriyle buluşacak. Bilet satışları 14 Şubat'ta başlıyor.
2/5
© AA
2018’de İstanbul Caz Festivali kapsamında verdiği konserden sonra İstanbul’a tekrar gelecek olan Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu.
3/5
© AA
Nick Cave & The Bad Seeds, 1984’teki ilk albümleri From Her To Eternity’den başlayarak toplam 17 stüdyo albümü kaydetti.
4/5
© Muhsin Akgün
Son albümleri Ghosteen, The Bad Seeds’in en iyi çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.
5/5
© AA
Nick Cave, 11 Temmuz 2018’de grubu The Bad Seeds ile ‘25. İstanbul Caz Festivali’ kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne almıştı.
23 Eylül 2019, 21:50