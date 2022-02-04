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https://tr.sputniknews.com/20220204/nigdede-simide-zam-geldi-1053487527.html
Niğde'de simide zam geldi
Niğde'de simide zam geldi
Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, simide zam geldiğini duyurdu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T21:24+0300
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ekonomi
simit
niğde
zam
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Niğde'dede simit fiyatı 2.5 TL'den 3 TL'ye yükseldi.Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, zammı son zamanlarda yağ, susam ve un fiyatlarının yükselmesi nedeniyle mecburen yaptıklarını belirtti.Bazı fırın ve pastanelerin ise simidin fiyatını değiştirmedikleri öğrenildi.Ekmek fiyatlarına da zam gelmişti Geçen günlerde Niğde'de ekmek fiyatı 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220203/eskisehirde-simide-zam-1053442325.html
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simit, niğde, zam

Niğde'de simide zam geldi

21:24 04.02.2022
© AAsimit
simit - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, simide zam geldiğini duyurdu.
Niğde'dede simit fiyatı 2.5 TL'den 3 TL'ye yükseldi.
Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, zammı son zamanlarda yağ, susam ve un fiyatlarının yükselmesi nedeniyle mecburen yaptıklarını belirtti.
Bazı fırın ve pastanelerin ise simidin fiyatını değiştirmedikleri öğrenildi.

Ekmek fiyatlarına da zam gelmişti

Geçen günlerde Niğde'de ekmek fiyatı 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmişti.
Simit - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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