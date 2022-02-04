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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220204/nigdede-simide-zam-geldi-1053487527.html
Niğde'de simide zam geldi
Niğde'de simide zam geldi
Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, simide zam geldiğini duyurdu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T21:24+0300
2022-02-04T21:24+0300
2022-02-04T21:24+0300
ekonomi
simit
niğde
zam
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Niğde'dede simit fiyatı 2.5 TL'den 3 TL'ye yükseldi.Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, zammı son zamanlarda yağ, susam ve un fiyatlarının yükselmesi nedeniyle mecburen yaptıklarını belirtti.Bazı fırın ve pastanelerin ise simidin fiyatını değiştirmedikleri öğrenildi.Ekmek fiyatlarına da zam gelmişti Geçen günlerde Niğde'de ekmek fiyatı 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220203/eskisehirde-simide-zam-1053442325.html
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simit, niğde, zam
Niğde'de simide zam geldi Abone ol
Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, simide zam geldiğini duyurdu.
Niğde'dede simit fiyatı 2.5 TL'den 3 TL'ye yükseldi.
Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, zammı son zamanlarda yağ, susam ve un fiyatlarının yükselmesi nedeniyle mecburen yaptıklarını belirtti.
Bazı fırın ve pastanelerin ise simidin fiyatını değiştirmedikleri öğrenildi.
Ekmek fiyatlarına da zam gelmişti
Geçen günlerde Niğde'de ekmek fiyatı 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmişti.