https://tr.sputniknews.com/20220204/nigdede-simide-zam-geldi-1053487527.html

Niğde'de simide zam geldi

Niğde'de simide zam geldi

Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, simide zam geldiğini duyurdu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T21:24+0300

2022-02-04T21:24+0300

2022-02-04T21:24+0300

ekonomi

simit

niğde

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1044942454_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_a57de6c8ea07163cfc795c0ad0791a32.jpg

Niğde'dede simit fiyatı 2.5 TL'den 3 TL'ye yükseldi.Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, zammı son zamanlarda yağ, susam ve un fiyatlarının yükselmesi nedeniyle mecburen yaptıklarını belirtti.Bazı fırın ve pastanelerin ise simidin fiyatını değiştirmedikleri öğrenildi.Ekmek fiyatlarına da zam gelmişti Geçen günlerde Niğde'de ekmek fiyatı 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220203/eskisehirde-simide-zam-1053442325.html

niğde

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

simit, niğde, zam