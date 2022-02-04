Nüfus çalışmaları uzmanı Türkyılmaz: Şimdiye kadar görülmemiş biçimde kayıtlı yabancı sayısı arttı

Nüfus değişimi aslında karmaşık değildir. Nüfus 3 faktörle değişir. Doğumlarla artar ölümlerle azalır, göçün yönüne göre de ya artar ya da azalır ama bu değerlendirmeleri yaparken bu bilgilere de sahip olmamız lazım. Son 2 yılın ölüm istatistikleri ve göç istatistikleri olmadığı için salt rakamlardaki değişime bakarak şundan kaynaklı diyebilmek zor. Türkiye’de yılda 1 milyon 100 bin civarında doğum oluyor. Korona öncesinde 420 bin civarında ölüm oluyordu ama şu an bilmiyoruz. Veriyi aslında bizzat TÜİK toplamıyor. Bu tür hayati istatistik verileri çeşitli bakanlıklardan geliyor ve TÜİK harmanlıyor.

2020 yılında ne oldu da 5.5 civarına düştü ya da ne oldu da şu an tekrar 12.7 oldu bunu net söyleyemiyoruz. Şimdiye kadarki en yüksek kayıtlı yabancı sayısındaki artışı gördük 460 bin. Bu çok önemli bir faktör. Geçen sene 197 bin azalmıştı. İkisini topladığımızda 680 binlik bir fark ortaya çıkıyor. Muhtemelen pandemiden dolayı ya kişiler gelemedi ya da Türkiye’den ayrılmak durumunda kaldılar. Pandemi şartlarının hafifletilmesiyle beraber şimdiye kadar görmediğimiz sayıda ek yabancı artışı oldu. Avrupalı yaşlı nüfus için Türkiye’de yaşam şartları kurdan dolayı çok kolay. Yurtdışı geliri var ise Türkiye’yi tercih ediyor olabilirler ama nedeni budur diyemeyiz fakat nüfus artışına etken olduğunu söyleyebilirim.