Prens Harry: Her gün meditasyon yapmak zorundayım

Ünlü tenisçi Serena Williams ve Alexi Robichaux'a röportaj veren İngiltere Prensi Harry, 'inişli çıkışlı öz bakım macerasının' bir parçası olarak, her gün meditasyon yapmak zorunda olduğunu söyledi.Oğlu Archie okuldayken ve kızı Lilbet gündüz uykusundayken gizlice egzersiz yaptığını itiraf eden Prens Harry ayrıca, insanları 'kabuklarının dışına çıkmaya' teşvik etti.Mental sağlık rutinlerine ilişkin ise Harry, "Her gün meditasyon yapmam gerektiğini biliyorum. Başkaları size ihtiyaç duyduğunda, ilk vazgeçeceğiniz şey öz bakımınızdır" dedi. Öz bakımın inişli çıkışlı bir hal alabileceğini ifade eden Sussex Dükü, çocuklardan vakit bulabildiğinde kendisini egzersize, köpek yürüyüşüne veya meditasyona attığını söyledi.Serena'nın kendisine yardım ettiğini söyleyen Harry, 'kabuğun dışına çıkmanın' sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini de belirtti.Serena ise, "Çok takıldığımı biliyorum ama Harry benim koçlarımdan biri, onu ne zaman görsem her zaman tüm sorunlarımı çözüyor" ifadelerini kullandı.