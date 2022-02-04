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Prens Harry: Her gün meditasyon yapmak zorundayım
Prens Harry: Her gün meditasyon yapmak zorundayım
Sussex Dükü Prens Harry, zihinsel sağlığını korumak için her gün meditasyon yapmak zorunda olduğunu açıkladı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T13:52+0300
2022-02-04T13:57+0300
yaşam
ingiltere
prens harry
serena williams
ruh sağlığı
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Ünlü tenisçi Serena Williams ve Alexi Robichaux'a röportaj veren İngiltere Prensi Harry, 'inişli çıkışlı öz bakım macerasının' bir parçası olarak, her gün meditasyon yapmak zorunda olduğunu söyledi.Oğlu Archie okuldayken ve kızı Lilbet gündüz uykusundayken gizlice egzersiz yaptığını itiraf eden Prens Harry ayrıca, insanları 'kabuklarının dışına çıkmaya' teşvik etti.Mental sağlık rutinlerine ilişkin ise Harry, "Her gün meditasyon yapmam gerektiğini biliyorum. Başkaları size ihtiyaç duyduğunda, ilk vazgeçeceğiniz şey öz bakımınızdır" dedi. Öz bakımın inişli çıkışlı bir hal alabileceğini ifade eden Sussex Dükü, çocuklardan vakit bulabildiğinde kendisini egzersize, köpek yürüyüşüne veya meditasyona attığını söyledi.Serena'nın kendisine yardım ettiğini söyleyen Harry, 'kabuğun dışına çıkmanın' sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini de belirtti.Serena ise, "Çok takıldığımı biliyorum ama Harry benim koçlarımdan biri, onu ne zaman görsem her zaman tüm sorunlarımı çözüyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/isiniz-sizi-mutlu-etmiyorsa-istifa-edin-diyen-prens-harry-sosyal-medyada-alay-konusu-oldu-1051566208.html
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ingiltere, prens harry, serena williams, ruh sağlığı

Prens Harry: Her gün meditasyon yapmak zorundayım

13:52 04.02.2022 (güncellendi: 13:57 04.02.2022)
© Sputnik / Sussex Düşü ve Düşesiİngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, yayınladıkları Noel aile kartında kızları Lilibet Diana'yla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, yayınladıkları Noel aile kartında kızları Lilibet Diana'yla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Sussex Düşü ve Düşesi
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Sussex Dükü Prens Harry, zihinsel sağlığını korumak için her gün meditasyon yapmak zorunda olduğunu açıkladı.
Ünlü tenisçi Serena Williams ve Alexi Robichaux'a röportaj veren İngiltere Prensi Harry, 'inişli çıkışlı öz bakım macerasının' bir parçası olarak, her gün meditasyon yapmak zorunda olduğunu söyledi.
Oğlu Archie okuldayken ve kızı Lilbet gündüz uykusundayken gizlice egzersiz yaptığını itiraf eden Prens Harry ayrıca, insanları 'kabuklarının dışına çıkmaya' teşvik etti.
Mental sağlık rutinlerine ilişkin ise Harry, "Her gün meditasyon yapmam gerektiğini biliyorum. Başkaları size ihtiyaç duyduğunda, ilk vazgeçeceğiniz şey öz bakımınızdır" dedi.
Öz bakımın inişli çıkışlı bir hal alabileceğini ifade eden Sussex Dükü, çocuklardan vakit bulabildiğinde kendisini egzersize, köpek yürüyüşüne veya meditasyona attığını söyledi.
Serena'nın kendisine yardım ettiğini söyleyen Harry, 'kabuğun dışına çıkmanın' sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini de belirtti.
Serena ise, "Çok takıldığımı biliyorum ama Harry benim koçlarımdan biri, onu ne zaman görsem her zaman tüm sorunlarımı çözüyor" ifadelerini kullandı.
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