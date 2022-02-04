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Prof. Ceyhan: Yüzde 90 etkili paxlovid varken, molnupiravir kullanmak sıkıntılı olacak
Prof. Ceyhan: Yüzde 90 etkili paxlovid varken, molnupiravir kullanmak sıkıntılı olacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın gelecek hafta itibariyle kullanımına başlanacağını açıkladığı molnupiravir etken maddeli antiviral ilaçla ilgili... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T07:55+0300
2022-02-04T07:55+0300
koronavirüs
molnupiravir
koronavirüs
koronavirüs aşısı
mutasyon
turkovac
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için temin edileceğini açıkladı. Alınan kararı değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Riskli hastalarda molnupiravir kullanmak yararlı olur mu?” sorusunu yanıtladı. Prof. Dr. Ceyhan’ın açıklamaları şu şekilde:"Turkovac'da da aynı endişeyi yaşıyoruz""Molnupiravir'e FDA 10'a karşı 13 oyla 30 Kasım'da acil kullanım onayı verdi. Onay için sunulan çalışmalarda kullanılan kişi sayısı çok düşüktü (776). Bu nedenle yanılma payı yüksekti. Nitekim ilk çalışmalara göre açıklanan yüzde 50 etkinlik daha sonra yüzde 30 bulundu. Turkovac'da da aynı endişeyi yaşıyoruz. Yaygın kullanılacak bir aşı için 1200 civarında vakalık çalışma bir faz 3 çalışması olamaz. Hindistan’da yapılan 2 çalışmada ise ilaç etkisiz bulundu. Fransa gibi bazı ülkeler sipariş anlaşmalarını iptal ettiler.“Satın alacaksak bir tedavi maliyeti 700 dolar civarında”2021'in Mayıs – Ağustos aylarında ABD'de 762 kişide ilacın etkinliği yüzde 50 bulunurken, Ağustos – Kasım aylarında etkinlik yüzde 0 bulunmuş. Bu da molnupiravirin delta ve beta varyantlarına karşı etkisiz olması olasılığını artırıyor. İlacı üreten firma gelir düzeyine bakarak 104 ülkeye üretim izni verdi. Türkiye bu ülkeler arasında yok. Satın alacaksak bir tedavi maliyeti 700 dolar civarında.Aynı durumda kullanılabilen yüzde 85 etkili antikor karışımı ve yüzde 90 etkili paxlovid varken, insanlara etkin olduğu bile belli olmayan molnupiravir vermek sıkıntılı olacaktır."Mutasyon riskini artırabilir"Virüsün RNA'sına entegre olan bu ilaçlar virüste mutasyon riskini artırabilir. Bence molnupiravir konusu gündemi meşgul edecek durumda değil. Bilim Kurulu zamanını virüs yayılımını azaltacak önlemler ve aşılamayı artırmak için harcasa, daha yararlı olacaktır."
https://tr.sputniknews.com/20220202/saglik-bakani-kocadan-bilim-kurulu-toplantisi-sonrasi-yazili-aciklama-1053398831.html
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molnupiravir, koronavirüs, koronavirüs aşısı, mutasyon, turkovac

Prof. Ceyhan: Yüzde 90 etkili paxlovid varken, molnupiravir kullanmak sıkıntılı olacak

07:55 04.02.2022
© DHAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© DHA
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın gelecek hafta itibariyle kullanımına başlanacağını açıkladığı molnupiravir etken maddeli antiviral ilaçla ilgili "Aynı durumda kullanılabilen yüzde 85 etkili antikor karışımı ve yüzde 90 etkili paxlovid varken, insanlara etkin olduğu bile belli olmayan molnupiravir vermek sıkıntılı olacaktır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için temin edileceğini açıkladı.
Alınan kararı değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Riskli hastalarda molnupiravir kullanmak yararlı olur mu?” sorusunu yanıtladı. Prof. Dr. Ceyhan’ın açıklamaları şu şekilde:

"Turkovac'da da aynı endişeyi yaşıyoruz"

"Molnupiravir'e FDA 10'a karşı 13 oyla 30 Kasım'da acil kullanım onayı verdi. Onay için sunulan çalışmalarda kullanılan kişi sayısı çok düşüktü (776). Bu nedenle yanılma payı yüksekti. Nitekim ilk çalışmalara göre açıklanan yüzde 50 etkinlik daha sonra yüzde 30 bulundu. Turkovac'da da aynı endişeyi yaşıyoruz. Yaygın kullanılacak bir aşı için 1200 civarında vakalık çalışma bir faz 3 çalışması olamaz. Hindistan’da yapılan 2 çalışmada ise ilaç etkisiz bulundu. Fransa gibi bazı ülkeler sipariş anlaşmalarını iptal ettiler.

“Satın alacaksak bir tedavi maliyeti 700 dolar civarında”

2021'in Mayıs – Ağustos aylarında ABD'de 762 kişide ilacın etkinliği yüzde 50 bulunurken, Ağustos – Kasım aylarında etkinlik yüzde 0 bulunmuş. Bu da molnupiravirin delta ve beta varyantlarına karşı etkisiz olması olasılığını artırıyor. İlacı üreten firma gelir düzeyine bakarak 104 ülkeye üretim izni verdi. Türkiye bu ülkeler arasında yok. Satın alacaksak bir tedavi maliyeti 700 dolar civarında.
Aynı durumda kullanılabilen yüzde 85 etkili antikor karışımı ve yüzde 90 etkili paxlovid varken, insanlara etkin olduğu bile belli olmayan molnupiravir vermek sıkıntılı olacaktır.

"Mutasyon riskini artırabilir"

Virüsün RNA'sına entegre olan bu ilaçlar virüste mutasyon riskini artırabilir. Bence molnupiravir konusu gündemi meşgul edecek durumda değil. Bilim Kurulu zamanını virüs yayılımını azaltacak önlemler ve aşılamayı artırmak için harcasa, daha yararlı olacaktır."
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanıyor
2 Şubat, 19:38
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