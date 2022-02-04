Prof. Dr. Ceyhan'dan artan vaka sayısına ilişkin açıklama: Devlet kısıtlamaları artırmalı

Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 157 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Vaka sayısının saptanan da daha fazla olabileceğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Tarama yapsak, 200 binden az değil" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ceyhan, Kovid-10 salgınında bugün açıklanan vaka sayısına ilişkin, "Endişelenmeye mahal var, endişelenmeliyiz. Devlet kısıtlamaları artırmalı" önerilerinde bulundu.
Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 157 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Vaka sayısının saptanan da daha fazla olabileceğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Tarama yapsak, 200 binden az değil" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
Endişelenmeye mahal var, endişelenmeliyiz.
Devlet kısıtlamaları artırmalı
Bireyler maske ve mesafe önlemlerine daha fazla dikkat etmeliyiz.
Aşılamayı azaltıcı değil, artırıcı açıklamalar yapmalıyız ve önlemler almalıyız
'Salgının neresindeyiz, şu zaman bitiyor, Omicron'dan korkmayın, hafifledi' deyip halkın önlemleri gevşetmesine neden olmamalıyız.
Sonuna geldik, bitti bitiyor demek bilim insanlarının işi değil, bizler falcı değiliz. 'Her gün ölen 200’den fazla kişi'. Bunları söyleyen arkadaşlarımızın babasının kesesinden gitmiyor.
(3) - Sonuna geldik, bitti bitiyor demek bilim insanlarının işi değil, bizler falcı değiliz. Her gün ölen 200’den fazla kişi bunları söyleyen arkadaşlarımızın babasının kesesinden gitmiyor.