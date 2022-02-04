https://tr.sputniknews.com/20220204/prof-dr-ceyhandan-artan-vaka-sayisina-iliskin-aciklama-devlet-kisitlamalari-artirmali-1053489545.html

Prof. Dr. Ceyhan'dan artan vaka sayısına ilişkin açıklama: Devlet kısıtlamaları artırmalı

Prof. Dr. Ceyhan'dan artan vaka sayısına ilişkin açıklama: Devlet kısıtlamaları artırmalı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ceyhan, Kovid-10 salgınında bugün açıklanan vaka sayısına ilişkin, "Endişelenmeye mahal var... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T22:41+0300

2022-02-04T22:41+0300

2022-02-04T22:53+0300

koronavirüs

mehmet ceyhan

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 157 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Vaka sayısının saptanan da daha fazla olabileceğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Tarama yapsak, 200 binden az değil" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220204/turkiyede-gunluk-vaka-sayisi-111-bin-157-olarak-tespit-edildi-248-kisi-hayatini-kaybetti--1053485454.html

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mehmet ceyhan, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını