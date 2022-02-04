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Putin, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için Çin’de
Putin, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için Çin’de
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pandeminin başlangıcından beri ilk kez Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış töreni vesilesiyle Çin’e gitti. Putin, Çin... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T10:53+0300
2022-02-04T10:55+0300
dünya
rusya
çin
vladimir putin
pekin kış olimpiyatları
şi cinping
sergey lavrov
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Çin’in başkenti Pekin’e giden Rusya lideri Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşmeye başladı. Putin bugün Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış törenini ziyaret edecek. Bu ziyaret ayrıca pandeminin başlangıcından bu yana Çin’e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamasına göre, liderlerin görüşmesi ikili ilişkilerin genelini kapsayacak. Ziyaret kapsamında üst düzey görüşmeler yürütülecek. Bu görüşmelerde Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı partnerlik ilişkileri ve stratejik etkileşimin gelişim olasılıklarının ele alınması planlanıyor. Ticaret, ekonomi, enerji, yatırım, bilim, teknik alanlarında ve insani alanlarda işbirliği ile ilgili meseleler değerlendirilecek. Lavrov dün Pekin’de Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya gelmiş, ikili Ukrayna, Afganistan, Kore yarımadası ve BRICS konularını konuşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220204/pekindeki-22-kis-olimpiyat-oyunlari-bugun-resmen-basliyor-1053458457.html
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rusya, çin, vladimir putin, pekin kış olimpiyatları, şi cinping, sergey lavrov

Putin, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için Çin’de

10:53 04.02.2022 (güncellendi: 10:55 04.02.2022)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin- Şi Cinping
Vladimir Putin- Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pandeminin başlangıcından beri ilk kez Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış töreni vesilesiyle Çin’e gitti. Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le görüşmeye başladı, daha sonra da açılış törenini ziyaret edecek.
Çin’in başkenti Pekin’e giden Rusya lideri Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşmeye başladı. Putin bugün Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış törenini ziyaret edecek. Bu ziyaret ayrıca pandeminin başlangıcından bu yana Çin’e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamasına göre, liderlerin görüşmesi ikili ilişkilerin genelini kapsayacak. Ziyaret kapsamında üst düzey görüşmeler yürütülecek.
Bu görüşmelerde Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı partnerlik ilişkileri ve stratejik etkileşimin gelişim olasılıklarının ele alınması planlanıyor. Ticaret, ekonomi, enerji, yatırım, bilim, teknik alanlarında ve insani alanlarda işbirliği ile ilgili meseleler değerlendirilecek.
Lavrov dün Pekin’de Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya gelmiş, ikili Ukrayna, Afganistan, Kore yarımadası ve BRICS konularını konuşmuştu.
Pekin Kış Olimpiyat Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Pekin'deki 22. Kış Olimpiyat Oyunları bugün resmen başlıyor
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