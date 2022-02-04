https://tr.sputniknews.com/20220204/putin-rusya-cin-iliskileri-essiz-nitelikte-1053476511.html

Putin: Rusya-Çin ilişkileri eşsiz nitelikte

Putin: Rusya-Çin ilişkileri eşsiz nitelikte

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin eşsiz nitelikte olduğunu ve iki ülkenin birbirinin gelişmesine yardım ettiğini söyledi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T15:59+0300

2022-02-04T15:59+0300

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vladimir putin

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Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmesinin başında konuşan Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin dostluk, stratejik ortaklık yolunda kademeli olarak geliştiğini ve gerçek anlamda eşsiz bir nitelik kazandığını vurguladı.Rusya-Çin ilişkilerini 'birbirlerinin gelişimine yardımcı olan ve aynı zamanda destek olan değerli ilişkilerin bir örneği' olarak niteleyen Putin, "İki yıldır yüz yüze görüşme yapamasak da sizlerle sürekli iletişim halinde olduk, video konferanslara katıldık, telefonda görüştük. Ama en önemlisi, ekiplerimizin neredeyse her alandaki çabalarına destek olduk" dedi.Dışişleri bakanlıklarının uluslararası platformlardaki çalışmalarının, petrol de dahil farklı sektörlerdeki ekonomik işbirliğinin liderler tarafından desteklenen alanlar arasında yer aldığını kaydeden Putin, "Petrol şirketlerimiz, Çin'e hidrokarbon tedarikiyle ilgili çok iyi yeni kararlar hazırladı. Gaz sektöründe de yeni bir adım atıldı, yani Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'nden Çin'e yılda 10 milyar metreküp gaz tedarikine ilişkin yeni anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.'Yeni tarihi dönemde ikili ilişkileri geliştirmek için planlar yapıyoruz'Şi Jinping de, Rusya ve Çin liderlerinin yeni tarihi dönemde ikili ilişkileri geliştirmek için planlar yaptığını söyledi.Şi, "Sizinle birlikte çaba göstermeye ve yeni tarihi dönemde Çin-Rus ilişkilerinin gelişmesi için planlar hazırlamaya, ülkelerimiz arasındaki güveni iki halkın yararına olacak pratik işbirliğine dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220204/putin-ve-siden-ortak-bildiri-cinden-rusyanin-guvenlik-garantileriyle-ilgili-inisiyatifine-destek-1053468144.html

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