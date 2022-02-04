https://tr.sputniknews.com/20220204/reel-efektif-doviz-kuru-ocakta-yukseldi-1053480854.html

Reel efektif döviz kuru Ocak’ta yükseldi

Reel efektif döviz kuru Ocak’ta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin fiyat endeksleri bazlı reel efektif döviz kurlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T17:57+0300

2022-02-04T17:57+0300

2022-02-04T17:57+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 52,89 seviyesine yükseldiğini duyurdu.Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 6,29 puan yükselerek 66,09'dan 72,38'e çıktı.Bloomberg HT'nin haberine göre, Türk lirasının değeri, ocakta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 13.05 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 4,88 puan azaldı.Reel efektif döviz kuru Aralık ayında 47,9 ile 1994’e kadar giden veri setinde en düşük seviyeye gerilemişti.Reel efektif döviz kuru nasıl hesaplanıyor?Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirası'nın ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.

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